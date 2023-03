Die Entdeckertage werben für Ausflüge zu besonderen Orten jenseits der Berliner Innenstadt. Dort sollen Veranstaltungen Lust auf die Peripherie machen.

Berlins Außenbezirke bieten bekanntlich zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Ausflugsorte und Geheimtipps, die Einheimische und Touristen entdecken können. In diesem Frühjahr 2023 starten deshalb die neun Bezirke rund um die City die Entdeckertage unter dem Motto „Ab ins B!“. Das B steht für die gleichnamige Tarifzone der BVG, mit der dieser Raum identisch ist.

Vom 25. März bis zum 10. April bietet sich die einmalige Gelegenheit, im Rahmen der Entdeckertage geballt und zu besonderen Konditionen die Hauptstadt zwischen S-Bahnring und Stadtgrenze zu erkunden. Mit über 250 Veranstaltungen präsentieren die Entdeckertage die Berliner Vielfalt außerhalb des S-Bahnrings: ob Surfen in Lichtenberg, Bierbrauen in Marienfelde, Kayakfahren in Köpenick, Wildkräuterkochen in Kladow oder Spazierengehen hoch über den Dächern von Marzahn.

Den Horizont erweitern

Wer noch nie auf Schloss Britz oder im Museumsdorf Düppel war, kann mit Ab ins B! seinen Horizont erweitern. Marzahn-Hellersdorf macht unter anderem auch diese Angebote: eine geführte Radtour zum Thema Urban Gardening sowie die Ausstellung „Grüne Oasen im Hochhausdschungel“ in der Tourist-Info.

Die Entdeckertage sind ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderungen in Spandau, Reinickendorf, Lichtenberg, Pankow, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf. Mehr dazu ist online zu erfahren.

Text: red