Die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin zieht 2025 auf den neuen Campus in der Europacity. Dort soll in Zukunft auch für andere kreative Unternehmen und Startups Platz entstehen.

Am Friedrich-Krause-Ufer entsteht in den kommendne Jahren ein neuer Innovationscampus mit dem Namen „Berlin Decks“. „Ein Campus im Zentrum Berlins, der kreative Unternehmen zusammenbringt und es ihnen ermöglicht, Produkte direkt vor Ort zu entwickeln und herzustellen, begünstigt diese positive wirtschaftliche Entwicklung“, so heißt es auf der Webseite der Entwickler des neuen Campus.

Ein Mieter steht bereits fest: Die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin. Dafür hat die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH 7.300 Quadratmeter in Gebäude 4 angemietet, die bis Anfang 2025 bezugsfertig sein sollen. Zukünftig wird die akademische Lehre der DFFB vollständig in dem Neubaukubus stattfinden, der in Holzhybridbauweise errichtet wird. Hierfür wird die Einrichtung ihren bisherigen Standort im Filmhaus des Sony Center am Potsdamer Platz verlassen.

Neuer Campus

Auf dem neuen Campus werden rund 280 Studierende die grundlegenden Bereiche des Filmemachens erlernen. Dafür entstehen unter anderem Seminar- und Büroräume sowie Flächen für Sondernutzungen wie Filmstudios mit acht Meter hohen Decken, Kinos, Videoschnitträumen sowie Tonstudios. Die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin wurde 1966 als Filmakademie gegründet und hat sich seitdem als wesentlicher Teil der Medien- und Kulturszene der Metropole von internationalem Rang etabliert.

„Die DFFB ist eine hervorragende Bereicherung unseres zukünftigen Kreativquartiers und wird ein spannendes Zentrum für Kultur und Lehre bieten“, freut sich Tony Paumer, Projektleiter bei der verantwortlichen BEOS AG in Berlin. „Ermöglicht wird der neue Standort der DFFB durch unsere flexiblen Erdgeschossflächen mit hohen Decken, die in einer derart zentralen Lage eine absolute Rarität darstellen sowie den konsequent umgesetzten Quartiersansatz mit vielen begrünten Gemeinschaftsflächen. Der abgeschlossene Green-Lease-Mietvertrag spiegelt auch die gemeinsamen Bestrebungen und Werte für eine nachhaltige Nutzung wider.“

Die Grundsteinlegung fand im Sommer 2022 statt. Damals kündigte auch die Mercedes Benz-Tochter MBition an, in das neue Quartier ziehen zu wollen.

Text: red