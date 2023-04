Die Polizeiwache am Lichtenrader Damm wird saniert. Das hat Folgen für die Arbeit der Polizei im äußersten Süden von Tempelhof-Schöneberg.

Brandschutz, Schadstoffrückbau, Barrierefreiheit und viel mehr: Der Sanierungs- und Modernisierungsbedarf in der Polizeiwache Lichtenrade ist riesig. Der Senatsinnenverwaltung geht von rund vier Millionen Euro aus.

Für den Abbau des „proritären Sanierungsstaus“ hat das Land Berlin 3,33 Millionen Euro bereitgestellt, so die Innenverwaltung in ihrer Antwort auf eine Anfrage des Wahlkreisabgeordneten Christian Zander (CDU). Im dritten Quartal dieses Jahres sollen die Arbeiten starten. Die Fertigstellung wird für das dritte Quartal des Jahres 2024 erwartet.

Für den Polizeiabschnitt 47 bedeutet das einen Umzug. Während der Arbeiten in dem Bau am Lichtenrader Damm befinden sich die Diensträume in der Gallwitzallee 87 in Lankwitz (Steglitz-Zehlendorf).

