Menschen sammeln Ideen für ihr Quartier: Das nächste Regionalforum für Lichtenrade findet am 31. März statt statt.

Gemeinsam sollen Ideen zusammengetragen und erarbeitet werden, die im Rahmen der Regionalkasse für Lichtenrade umgesetzt werden können, heißt es in einer Einladung aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg.

Dazu erklärt Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne): “Zusammen verbessern wir das Zusammenleben in unseren Stadtteilen, in unserem Bezirk. Hierzu braucht es Möglichkeiten der Zusammenkunft und des Austausches von Ideen. Im vergangenen Jahr wurden bereits tolle Projektideen umgesetzt, ich freue mich daher sehr über die Umsetzung des Regionalforums in Lichtenrade und bin gespannt auf die Projektideen.”

Themen der Nachbarschaft





Das Regionalforum als Format ist offen und adressiert Bewohner, Initiativen, Vereine und weitere interessierte Akteure aus der Region. Hier können sie zu Themen der Nachbarschaft in den Austausch kommen, sich informieren, mitreden, aktiv werden und mitmachen. Regionalforen unterstützen die Vernetzung, die Herstellung von Informationsflüssen und die Zusammenarbeit im Stadtteil.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Allmenderaum der Alten Mälzerei, Steinstraße 41.

Text: red/nm