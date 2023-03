Berlin (dpa/bb) – Ein Fußgänger ist in Berlin-Lankwitz von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 18-Jährige soll am Mittwochnachmittag zwischen parkenden Autos auf die Kaiser-Wilhelm-Straße getreten sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 39 Jahre alte Autofahrer fuhr auf der Straße Richtung Edenkobener Weg. Der Fußgänger erlitt Verletzungen am ganzen Körper und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Es bestehe keine Lebensgefahr, hieß es. Die Straße war auf Höhe der Unfallstelle bis in den Abend in beide Fahrtrichtungen gesperrt.