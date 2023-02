Tempelhof-Schönebergs türkischer Partnerbezirk Mezitli hilft bei der Versorgung von Erdbebenopfern. Das Bezirksamt bittet um Spenden.

Nach den verheerenden Erdbeben im Südosten der Türkei und im Nordwesten Syriens steigt die Zahl der Opfer rasant an. „Für Tempelhof-Schöneberg steht fest, dass der unweit der gefährdeten Region gelegene Partnerbezirk Mezitli in der Millionenstadt Mersin in dieser schwierigen Situation unterstützt werden muss“, heißt es aus dem Bezirksamt. Aus diesem Grund wurde eine Spendenaktion gestartet.

Obwohl Mezitli selbst vom Erdbeben wenig beeinträchtigt wurde, ist es seit der Katastrophe ein wichtiger Anlaufpunkt für die vielen Hilfesuchenden aus den umliegenden zerstörten Städten und Dörfern geworden. Die Kommune stellt ihnen Unterkunft, Kleidung und Verpflegung zur Verfügung. „Bereits zuvor hatte Mezitli bewiesen, dass es in der Not hilft, denn circa 100.000 Geflüchtete aus Syrien haben dort eine neue Heimat gefunden“, wird mitgeteilt.

„Wir dürfen Mezitli nicht allein lassen“

„In dieser Situation benötigt unser Partnerbezirk Mezitli alle Unterstützung“, so Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann. „Wir dürfen ihn jetzt nicht allein lassen. Deshalb möchten wir finanzielle Hilfe direkt nach Mezitli schicken. Diese Gelder werden ausschließlich dafür verwendet, die Erdbebenopfer umfassend zu versorgen.“

Der Grünen-Politiker richtet einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung: „Wir hoffen auf die großzügige Spendenbereitschaft aller Menschen, denen die humanitäre Hilfe, die Partnerschaft mit Mezitli und die Zusammenarbeit mit der Türkei wichtig ist.“

Elf Jahre Partnerschaft

Aus Solidarität mit Mezitli, mit dem Tempelhof-Schöneberg seit 2012 eine Partnerschaft verbindet, hat das Bezirksamt eine Spendenaktion in die Wege geleitet. Spenden können an das folgende Spendenkonto überwiesen werden:

Verein für Städtepartnerschaften Tempelhof-Schöneberg e. V.

Kennwort Spende Erdbebenopfer Türkei

IBAN DE62 1009 0000 2862 2270 02 bei der Berliner Volksbank eG

