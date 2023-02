Endlich ist es wieder so weit: Der romantischste Tag des Jahres, der Valentinstag, steht vor der Tür. Wir haben für Sie ein paar der besten Ideen für ein perfektes Date.

Wenn ihr Blutdruck bei diesen Zeilen gerade in die Höhe geschossen ist, kann das nur eins bedeuten: Sie haben den Tag vergessen, obwohl ihr Schatz vermutlich auf eine liebevolle Überraschung hofft. Bevor Sie jetzt allerdings in Panik verfallen, haben wir gute Nachrichten für Sie: Das Berliner Abendblatt hat sich für alle Valentinstags-Vergesslichen schon vorher auf die Suche begeben und die besten Last-Minute-Ideen für das perfekte Date zusammengestellt.

Reservierungsportale nutzen

Das Beste schon mal vorneweg: Sie können aufatmen! Denn auch wenn gefühlt die ganze Hauptstadt zu dem besonderen Tag ausgehen will, gibt es immer noch einige tolle Restaurants, die für Sie und ihren Valentinsschatz ein Plätzchen frei haben. Auf die Schnelle jedoch einfach alle möglichen Restaurants anzurufen, kann ganz schön zeitaufwendig und stressig werden.

Um die Nerven zu schonen und vor dem Valentinstag die gute Stimmung zu erhalten, empfiehlt es sich auf Reservierungsportale wie OpenTable zurückzugreifen. Dort können Sie ganz entspannt ihr Date planen: Einfach Tag und Uhrzeit auswählen und schon kann man sehen, welches Restaurant noch Platz hat. Und wenn die Lieblingsrestaurants nicht mehr verfügbar sind? Dann heißt es flexibel sein.

Gute Aussichten für Dienstag

Viele Restaurants bieten auch Brunch oder Lunch an, was durchaus eine Alternative zum klassischen Valentinstags-Dinner sein kann. Gepaart mit einem Spaziergang im Park kann das zu einem wunderbar romantischen Tages-Date werden, was gerade bei frischen Bekanntschaften oftmals sogar besser ankommt als ein Treffen zu später Stunde.

Und auch die Wettervorhersage macht Hoffnung: Es soll den ganzen Dienstag über trocken bleiben. Perfekte Voraussetzungen also für einen romantischen Winterspaziergang.

Leckeres Valentinstags-Frühstück

Dass es um den Valentinstag ganz schön stressig werden kann, wissen auch Viktoria Solotar und Alexander Sauer, die das Restaurant Victor und Victoria am Gendarmenmarkt betreiben.

Seit Ende Oktober ist das Bistro eröffnet, der Fine Dining-Bereich mit Blick auf den Gendarmenmarkt seit zwei Wochen. Es ist der erste Valentinstag in dem neuen Restaurant, doch schon jetzt herrscht Hochbetrieb. Sie erzählen: „Das Bistro ist schon ausgebucht für den ganzen Abend, aber zum Fine Dining würde es spontan noch einen Platz geben.“

Für Feinschmecker hat sich die Geschäftsführerin Viktoria etwas ganz Besonderes ausgedacht: ein Valentinstags-Menü für zwei von Chefkoch Stephan Krogmann gezaubert. Mit drei Gängen, Champagner und einer Rose können Sie so ihr Date verwöhnen. Und wie beschreibt Viktoria die Küche ihres Restaurants? „Modern französisch.“

Dass Flexibilität bei der Uhrzeit manchmal noch den romantischsten Tag des Jahres retten kann, bestätigt auch Alexander Sauer: „Unser Bistro ist tagsüber für Brunch ab 7:30 Uhr durchgehend geöffnet.“ Für ein leckeres Valentinstags-Frühstück können Sie sich also auch noch Last Minute entscheiden.

Und wenn es kein klassisches Essen sein soll, haben wir hier noch einige Alternativen zusammengestellt, die sich auch noch Last Minute planen lassen.

Kino-Date

Wie wäre es mit Kino? Ja, Sie haben richtig gelesen. Es gibt tatsächlich noch einige freie Plätze in den Berliner Filmsälen. Im UCI Luxe am Mercedes Platz oder im Zoo Palast in Charlottenburg gibt es zum Beispiel noch freie Plätze UND Sie und ihr Schatz können die Füße hochlegen, während Sie den Film genießen.

Romantischer Winter-Spaziergang

Oder doch lieber ein romantischer Spaziergang? Wie wäre ein Spaziergang an der schönen Spree oder dem Landwehrkanal? Und wenn es kalt wird, können Sie ihrem Date auch gleich charmant den Arm umlegen. Zahlreiche Cafés gerade am Paul-Lincke-Ufer am Landwehrkanal bieten außerdem Leckereien To Go an.

Kultur-Erlebnis

Liebt ihr Schatz Kultur genauso doll wie Sie? Dann könnte ein Besuch in einer Kunstausstellung oder einem Museum genau das Richtige für den Valentinstag sein. In der Gemäldegalerie können Sie erst Bilder aus dem 13. bis 18. Jahrhundert bestaunen und danach noch eine Kleinigkeit im Café am Kulturforum genießen.