Am 22. Februar kommt es beim Politischen Aschermittwoch in der Universität der Künste zum Gipfeltreffen des politischen Kabaretts in der Hauptstadt.

Am 22. Februar, um 20 Uhr, läutet Arnulf Rating den 19. Politischen Aschermittwoch ein, das jährliche Gipfeltreffen der politischen Kabaretts, diesmal im stilvollen Konzertsaal der Universität der Künste Berlin. Mit Alfons, Chin Meyer, Florian Schroeder, Simone Solga und Martin Sonneborn empfängt er erneut Spitzenkräfte des deutschsprachigen Kabaretts, um diesen Tag der Abrechnung und des Aufbruchs live zu zelebrieren. Für den musikalisch eleganten Rahmen sorgen The Swingin‘ Hermlins. Tickets ab 31 Euro (inkl. Servicegebühren) gibt es unter www.aschermittwoch-berlin.de und an allen bekannten VVK-Kassen.

Politisches Personal

Die Zeitenwende ist da. Wir bewegen uns mit dem Fuß auf dem Gaspedal in die Klimahölle. Ohne Tempolimit – denn Freiheit ist unser höchstes Gut. Dem Politischen Personal möchte man in den Arm und ins Wort fallen mit einem kräftigen: „Wehret den Anfängern!“ Es handelt ungebremst aus tiefer innerer und aus philosophischer Überzeugung. Und zwar egal, was die Wähler denken. Jetzt ist keine Zeit für Frieden! Höhepunkt politischer Grotesken war immer schon der Politische Aschermittwoch, den die Parteien in der Provinz vor ihrer bierseligen Gefolgschaft inszenieren. Der Politische Aschermittwoch Berlin hält traditionell dagegen. Er ist die alljährliche geballte Ladung Satire gegen die feinverstaubte Vernebelung aus der Regierungsmetropole.

Während sich die Parteivertreter ins Hinterland verziehen, füllt der Politische Aschermittwoch Berlin das Vakuum in der Hauptstadt. Seit Jahren mit auserlesenen Wortkünstlern, die sich extra zu die­sem Anlass zusammentun. Stets hochkarätig besetzt, waren in den vergangenen Jahren unter anderem Dieter Hildebrandt, Hagen Rether, Rainald Grebe, Anny Hartmann, Lisa Politt, Marc-Uwe Kling, Volker Pispers, Urban Priol, Max Uthoff, Wilfried Schmickler und Georg Schramm beim Po­litischen Aschermittwoch in Berlin dabei.

