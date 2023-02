Ab dem 16. Februar ist es wieder so weit: Heidi Klum (49) sucht zum 18. Mal nach „Germanys Next Topmodel“.

Jeden Donnerstag um 20.15 Uhr gibt es wieder Laufsteg-Dramen, Zicken-Zoff und aufblühende Model-Karrieren vor dem Fernseher zu begutachten. Die Mädchen, die es unter die Top 29 geschafft haben, stehen bereits fest. Auch dabei: Drei Nachwuchs-Models auch Berlin, die um den Topmodel-Titel kämpfen. Von Berlin ging es für diese drei Anwärterinnen zum Dreh nach Los Angeles:

Anya

Anya (19) steckt zwar noch in ihrer Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten, doch ihr Traum ist es, in Heidis Fußstapfen zu treten. Dabei beweist sie schon jetzt eine Menge Kampfgeist und stellt klar: „Ich bin Einzelkämpferin und habe nicht viele Freunde.“ Wir sagen: Da könnte es Zoff-Potential geben! Doch hinter Anyas harter Schale steckt auch ein weicher Kern, sie war nicht immer so taff wie heute. Vor einigen Jahren war die Berlinerin noch extrem schüchtern, erzählt über ihr damaliges Wesen: „Ich hab mich nicht mal getraut, alleine zum Bäcker zu gehen.“ Durch ihren Job blühte die Auszubildende jedoch auf und könnte bei Heidi endgültig über sich hinaus wachsen!

Mirella

Mirella (20) steht gerne vor UND hinter der Kamera, ist kreativ und ziemlich vielseitig. Die Berlinerin möchte nicht nur gerne das nächste Topmodel werden, sondern knipst in ihrer Freizeit auch selbst gerne. Neben analoger Fotografie zählt auch das Schreiben von Gedichten zu den Hobbys der Sozialarbeiterin. Und auch Mirella gibt sich ehrgeizig: „Ich weiß, wer ich bin und was ich möchte.“

Mirellas größte Angst? Das berühmt-berüchtigte Umstyling von Heidi, bei dem sich schon die ein oder andere Topmodel-Anwärterin unter bitteren Tränen von ihrer Haarpracht verabschieden musste. Wieso ihr die langen Haare so wichtig sind? Sie stehen für Mirella für ihre Weiblichkeit, die sie lange nicht offen zeigen konnte: „Ich wurde vor ziemlich genau 20 Jahren im Körper eines Jungen geboren.“ Doch schnell habe sie gemerkt, dass das für sie nicht passe und heute lebt Mirella als die Frau, als die sie sich immer fühlte.

Selma

Diese Kandidatin weiß bereits, wie es sich anfühlt, wenn alle Augen auf einen gerichtet sind: Die 18-jährige Selma war im Alter von 11 bis 15 ein Teil des „Jungen Ensembles“ im Friedrichstadtpalast, kennt sich also bestens aus im Rampenlicht, sammelte auch schon erste Erfahrungen im Modeln. Trotzdem ist vor allem eins ihre Stärke: Gelassenheit. Die Abiturientin glaubt außerdem mit ihrer offenen und kommunikativen Art und ihrer Ausstrahlung vor Model-Mama Heidi punkten zu können. Nur eine Sache bereitet dem Energiebündel ganz schön Bammel: Die Catwalks! Selma gesteht: „Ich freu mich am meisten auf die Walks, dieses Laufen-Lernen. Ich weiß nicht, ob ich da so gut drin bin.“

Wie sich Selma und die anderen bei ihren ersten Schritten auf dem Laufsteg schlagen werden, können Sie ab Donnerstag (16.02) auf Pro7 sehen.

