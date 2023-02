Robbie Williams kommt nach Berlin: Am 20. und 21. Februar können Fans den Superstar live erleben

Diese Show hat für den erfolgreichen Sänger eine besondere Bedeutung: Mit „XXV – 25 Years Of Hits“ feiert der Künstler seine 25-jährige Solo-Karriere, startete damals nach seiner Zeit bei „Take That“ erstmals alleine durch. Am Montag und Dienstag können Fans Williams in der Mercedes-Benz Arena in Berlin bewundern. Mit mehr als 85 Millionen verkauften Alben ist er einer der größten Künstler Europas, sicherte sich auch mit seinem Album „XXV“ die Nummer 1 in den Albumcharts Großbritanniens – zum 14. Mal in Folge! Damit brach er den Rekord des Solokünstlers mit den meisten Nummer-1-Alben auf der Insel.

Anzeige

Darauf können sich Fans freuen

Seine größten aber auch aktuellsten Hits spielt der Superstar jetzt für sein Berliner Publikum, denn in seinem aktuellen Album „XXV“ wurden seine größten Erfolgs-Singles noch einmal mit einem Orchester-Sound aufgenommen. 25 Hits aus 25 Jahren spielt der Pop-Liebling dabei für seine Fans, lässt sie damit noch mal in alten Erinnerungen schwelgen. Ein echtes Highlight für Robbie-Fans: Der Sänger spielt auch Stücke aus seiner Zeit als Boygroup-Liebling bei „Take That“!

Robbie in Deutschland

Wie wohl sich der Brit-Pop-Star in Deutschland während seiner Tour fühlt, zeigt er auch auf Instagram. Dort hält der inzwischen ergraute Robbie seine Fans stets mit Updates und Fotos seiner Tournee auf dem Laufenden. Über seinen Auftritt in Köln letzte Woche schwärmt er dort zum Beispiel: „Köln, du warst absolut fabelhaft letzte Nacht.“ Fans aus Berlin dürfen sich also auf einen gut gelaunten Robbie freuen, der auf der Bühne und Instagram noch immer das Energiebündel von damals ist!

So ergattern Sie noch Tickets

Tickets für das Konzert am Dienstag sind noch ab circa 100 Euro verfügbar, ein spontaner Konzert-Besuch also auch kurzfristig noch möglich. Für sein Konzert am Montag sind noch Premium-Plätze ab 259 Euro verfügbar.

Text: js