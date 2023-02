Rund zehn Monate hat der Bau gedauert, jetzt ist die neue Mensa der Hausotter-Grundschule fertig. Die ersten Essen gibt’s ab Donnerstag.

Die neue Mensa der Hausotter-Grundschule in Berlin-Reinickendorf ist bereits fertig, die ersten Speisen gibt’s dann ab morgen. Die Mensa wurde in modularer Bauweise errichtet und bereits in den Winterferien an den Schulträger übergeben.

Bis zu 152 Kinder

Die aus 24 Modulen zusammengesetzte Mensa mit einer Größe von 335 m² bietet bis zu 152 Kindern gleichzeitig Platz zum Mittagessen. Die Baukosten liegen bei ca. 1,2 Millionen Euro und wurden aus dem Mensa-Sofort-Programm des Landes Berlin finanziert.

„Das Konzept ist platzsparend, praktisch und konnte direkt auf dem Schulgelände umgesetzt werden“, sagt Schulstadtrat Harald Muschner (CDU). Er freue sich, dass die Schülerinnen und Schüler nun in einer lichtdurchfluteten Mensa Mittagessen können.

