Kostenlos Sperrmüll abholen lassen: Das ist am 6. April in Prenzlauer Berg möglich.

In Kooperation mit der Berliner Stadtreinigung (BSR) veranstaltet das Bezirksamt Pankow 6. April einen BSR-Kieztag zur mobilen haushaltsnahen Entsorgung von Sperrmüll und anderen Wertstoffen. Von 13 bis 17.30 Uhr können private Haushalte am Park am Wasserturm in der Belforter Straße gegenüber Hausnummer 8 kostenfrei Sperrmüll, Elektroaltgeräte und Alttextilien abgeben.

Abgeholt werden klassischer Sperrmüll wie Möbel, Teppiche, Matratzen, Schrott, Hölzer aus dem Wohninnenbereich sowie Elektrogeräte und Alttextilien. Nicht abgeholt werden Bauabfälle, Gussbadewannen, Autoreifen, Batterien, Schadstoffe wie Öle, Lacke und Farben.

Alte Schätze verschenken







Ein integrierter Tausch- und Verschenkmarkt bietet zudem die Möglichkeit, „alte Schätze“ weiterzugeben oder vielleicht auch selbst welche zu entdecken, heißt es aus dem Bezirksamt Pankow. Was am Ende des Tages keine neuen Besitzer gefunden hat, geht an das Gebrauchtwarenkaufhaus „NochMall“ der BSR in Reinickendorf.

Mit den BSR-Kieztagen sollen illegalen Müllablagerungen im öffentlichen Raum vorgebeugt werden. Im Bezirk Pankow werden bis Anfang Juni noch fünf weitere BSR-Kieztage in verschiedenen Ortsteilen stattfinden. Ein Terminüberblick ist auf der Website des Ordnungsamts zu finden.

