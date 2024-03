– Advertorial –

Die Lampedusa Trilogie ist eine Stückentwicklung von Regisseur Hannes Hametner und dem Autor Dietrich Wagner. Gemeinsam ist ein Triptychon entstanden, das sich aus drei unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Migration beschäftigt. Ihre Premiere feiert die „Lampedusa Trilogie“ am 14. März 2024 im Theater unterm Dach in der Danziger Straße 101 in 10405 Berlin.

I. Die Bürgermeisterin von Lampedusa

II. Napoleon der Fünfte

III. Die Revolutionäre

Zehn Jahre sind seit dem berühmten Brief der lampedusischen Bürgermeisterin Giusi Nicolini an die europäischen Staatschefs vergangen. „Ich bin über die Gleichgültigkeit entrüstet, die alle angesteckt zu haben scheint.“ Die Inszenierung greift Ihre Wut auf und

stellt aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln die Frage „Was können wir angesichts der im Mittelmeer Ertrinkenden tun“ und thematisiert das Denken und Handeln zwischen Hoffnung, Gleichgültigkeit und Widerstand.

„Die Aussicht auf Offenheit erzeugt Hoffnung.“ Lore Perls

Zur Premiere schrieb die PZ „Friederike Pöschel gibt der Bürgermeisterin eine eindrücklich fragend-poetische Stimme in einem ergreifenden Monolog, während Lutz Wessel die wortgewaltige Innenansicht eines Staatsdieners liefert. Beide Schauspieler ringen miteinander im dritten Teil um politische Alternativen… Durch alle drei Teile zog sich wie ein roter Faden die Frage nach der persönlichen Verantwortung des Einzelnen.“ Corina Wiessler

Mit Friederike Pöschel und Lutz Wessel

Regie: Hannes Hametner

Kostüme: Mareile von Stritzky

Eine Produktion von Brot & Rosen und Lore Perls Haus Pforzheim

Jetzt Karten bestellen

Wer dabei sein will, kann sich jetzt schon Karten sichern. Diese gibt’s unter per E-Mail unter tickets@theateruntermdach-berlin.de oder über die Ticket-Hotline unter 030–902953820.

Tickets kosten 5,-, 10,- oder 15,- Euro.

Auf einen Blick