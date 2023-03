Was in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich getestet wurden, wird nun fortgeführt. In Zusammenarbeit mit der Berliner Stadtreinigung (BSR) veranstaltet das Bezirksamt Mitte in den Monaten April, Mai und Juni wieder BSR-Kieztage zur Sperrmüll-Entsorgung direkt vor der Haustür.

Private Haushalte können dann wieder kostenfrei Sperrmüll, Elektroaltgeräte und Alttextilien abgeben. Ein integrierter Tausch- und Verschenkmarkt bietet zudem die Möglichkeit, „alte Schätze“ weiterzugeben oder vielleicht auch selbst welche zu entdecken. Was am Ende des Tages keine neuen Besitzer gefunden hat, erhält die „NochMall“ – das Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR in Reinickendorf.

Sperrmüll im öffentlichen Raum

Damit soll der zunehmenden Ablagerung von Sperrmüll im öffentlichen Raum entgegengewirkt werden. „Wir freuen uns, dass die ehemaligen Sperrmüllaktionstage, die der Bezirk vor vier Jahren als einer der ersten eingeführt hatte, nunmehr als Kieztage fortgeführt werden. Der Kampf gegen illegale Müllentsorgung wird vom Bezirk mit großer Priorität vorangetrieben. Die haushaltsnahe Entsorgung von Sperrmüll ist dabei ein wichtiger Baustein für ein verbessertes und kundenfreundlicheres Angebot“, so Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger.

Text: red