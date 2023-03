Im Moment stapeln sich durch die Warnstreiks der BSR-Mitarbeiter zwar die Müllberge in ganz Berlin. Trotzdem kündigt das Entsorgungsunternehmen nun die „BSR-Kieztage“ an. Für geeignete Standorte bittet das Bezirksamt Treptow-Köpenick jetzt um die Mithilfe der Anwohner.

Ab April 2023 werden von der BSR zwei Mal im Monat die sogenannten „BSR-Kieztage“ in Treptow-Köpenick durchgeführt. Ein BSR-Kieztag bringt den „kleinen Recyclinghof“ direkt vor die Haustür und bietet eine haushaltsnahe Entsorgungsmöglichkeit für Sperrmüll, Alttextilien und Elektroaltgeräte.

Illegalen Müll im Straßenland vermeiden

Das kostenfreie Kieztag-Angebot soll darüber hinaus dazu führen, illegale Müllablagerungen im öffentlichen Straßenland vorzubeugen und damit einen wichtigen Beitrag zur Stadtsauberkeit zu leisten. Zudem ist der BSR-Kieztag auf Grund seines Event-Charakters eine ideale Plattform für ReUse-Mitmachangebote und Beratung vor Ort. „Gut Erhaltenes“ und „Verwertbares“ wird gesondert im Rahmen von Tausch- und Verschenkmärkten erfasst, Abfälle werden aktiv vermieden. Das Gesamtangebot eines BSR-Kieztages ist darauf ausgerichtet, die Menschen für ein nachhaltiges und umweltbewusstes Handeln zu sensibilisieren.

Die BSR-Kieztage umfassen:

Abgabe von Sperrmüll, Elektroaltgeräten und Alttextilien direkt vor Ort am Sammelfahrzeug

Abfall- und Umweltberatung (Informationsstand)

ReUse-Mitmachangebot (Tausch- und Verschenkmarkt)

Aufruf an lokale Akteure

Lokale Akteure sind herzlich eingeladen, sich an den BSR-Kieztagen zu beteiligen. Dazu können zum Beispiel Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Initiativen und Vereine und andere gehören. Termine werden zwischen Montag und Freitag sowohl am Vormittag wie auch am Nachmittag sowie samstags am Vormittag angeboten. Die maximale Aktionszeit (Standzeit vor Ort) beträgt fünf Stunden.

Um geeignete Standorte für die BSR-Kieztage zu finden, bittet das Bezirksamt Treptow-Köpenick um Mithilfe: Auf der Webseite meinBerlin können geeignete Plätze vorgeschlagen werden, welche die folgenden Kriterien erfüllen:

Für die Aufstellung der Standard-Entsorgungsfahrzeuge ist eine Mindestfläche von 40 Metern Länge und 4 Metern Breite erforderlich.

Der fließende Verkehr darf nicht beeinträchtigt werden.

Es muss ausreichend Platz (mindestens 15 Meter Länge und 15 Meter Breite) für die Stände der Abfallberatung und des Tausch- und Verschenkmarktes vorhanden sein.

Die Befahrbarkeit der Aktionsfläche muss für Fahrzeuge bis 27 Tonnen Gesamtgewicht und bis zu 11,5 Tonnen Einzelachslast gewährleistet sein.

Die Standortvorschläge werden geprüft, anschließend werden verfügbare Termine der BSR durch das Bezirksamt Treptow-Köpenick gebucht.

Rechtzeitig vor einem BSR-Kieztag erfolgt im jeweiligen Einzugsgebiet eine Öffentlichkeitskampagne, um Ort und Termin des Kieztages bekannt zu machen. Insgesamt sind in Treptow-Köpenick in diesem Jahr mindestens 18 BSR-Kieztage vorgesehen, 2024 werden es mindestens 24 sein.

Text: red