Andere Bezirke veranstalten sie bereits seit einigen Jahren, nun sollen die BSR-Sperrmüllaktionstage auch nach Spandau kommen.

Für ein sauberes Spandau veranstaltet das Bezirksamt zusammen mit der Berliner Stadtreinigung (BSR) ab April monatlich zwei Sperrmüllaktionstage. Neben Sperrmüll können auch Elektroaltgeräte und Alttextilien in Wohnortnähe bequem abgegeben werden. Zeitgleich soll jeweils ein Tausch- und Schenkmarkt stattfinden, bei dem gut erhaltenes Gebrauchtes wiederverwendet und getauscht wird. Was am Ende des Tages übrig bleibt, erhält die „NochMall“ – das Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR in Reinickendorf.

Das sind die ersten beiden Termine:

14. April, 8 bis 12 Uhr, Hakenfelder Str. 13 (Hakenfelde)

24. April 8 bis 12 Uhr, Westerwaldstr. 13 (Falkenhagener Feld)

Professionelle Unterstützung

„Das ist ein Beitrag für ein saubereres, schönes Spandau. Es freut mich, dass wir das Angebot von Sperrmüllaktionstagen ab diesem Jahr mit professionellen Unterstützung der BSR verstetigen und auf 18 wohnortnahe Angebote ausweiten können. In den vergangenen Jahren hatten viele engagierte Ehrenamtliche bereits mit den Stadtteilkoordinationen und Quartiersmanagements immer wieder punktuell Sperrmülltage organisiert in den Kiezen organisiert“, so Bezirksbürgermeisterin Carola Brückner.

Als Ergänzung zur Sperrmüll-Abholung und den stationären BSR–Recyclinghöfen bietet dieser mobile Service einen guten Anlass, Keller und Dachboden zu entrümpeln. Zugleich sollen mit den Sperrmüllaktionstagen illegale Müllablagerungen im öffentlichen Raum verhindert werden.

Text: