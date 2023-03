Austausch, Begegnung und Vernetzung: Der Pankower Frauen*März steht ganz im Zeichen des Internationalen Frauentages am 8. März.

Bis zum 31. März stehen im Bezirk Pankow zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm. Pankower Fraueneinrichtungen bieten Raum für solidarischen Austausch, Begegnungen, Vernetzung und Wissensvermittlung. „Die Themen sind so vielfältig wie die Problemlagen, in denen sich viele Frauen nach wie vor wiederfinden und die verstärkt werden durch Kriege, die Klimakrise und die Folgen der Pandemie“, heißt es in einer Ankündigung zum Frauen*März.

Dazu gehören das Erleben von Gewalt im häuslichen Umfeld, die ungleiche Verteilung unbezahlter Sorgearbeit, Entgeltungerechtigkeit, die Auswirkungen von Armut auf alleinerziehende Mütter und deren Kinder, Diskriminierungs- und Ausschlusserfahrungen aufgrund von Behinderungen, Religionszugehörigkeit oder rassistischen Zuschreibungen.

Weibliche Perspektiven

Die bezirkliche Gleichstellungsbeauftragte Stephanie Wittenburg betont: „Um diesen Problemlagen zu begegnen, braucht es intersektionale Ansätze zum Thema Geschlechtergerechtigkeit, braucht es Empowerment und weibliche Perspektiven – die Pankower Veranstaltungen laden dazu den ganzen Frauen*März über ein.“

Auch das Bezirksamt beteiligt sich am Frauen*März in Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee: So setzt will es am 7. März mit der Hängung der Equal-Pay-Day-Fahne am Rathaus Pankow ein solidarisches Zeichen für die Schließung der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern setzen. Außerdem verleiht es den alljährlichen Frauenpreis. Die feierliche Verleihung findet am 13. März, um 18 Uhr, im Saal der Bezirksverordnetenversammlung, Fröbelstraße 17, statt. Eine Anmeldung für diese Veranstaltung ist auf der Website der Gleichstellungsbeauftragten noch bis zum 6. März möglich.

Alle Veranstaltungsinformationen zum Pankower Frauen*März 2023 sind auf der Website der Gleichstellungsbeauftragten im Bezirksamt Pankow zu finden.

