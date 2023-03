Der Frauentag am 8. März ist in Berlin ein gesetzlicher Feiertag. In diesem Jahr finden wieder einige Demos und Veranstaltungen anlässlich des Feiertags statt.

In Berlin wird am 8. März wieder der Internationale Frauentag gefeiert. In diesem Jahr fällt der Feiertag auf einen Mittwoch.

Frauen*kampftag

Die große Demo unter dem Namen „Frauen*kampftag“ findet von 13 bis 15 Uhr statt, die Abschlusskundgebung ist ab 15 Uhr am Bebelplatz geplant. Los geht es am Invalidenpark. Die Teilnehmer kritisieren patriarchale Strukturen, eine an Profitmaximierung orientierte Gesellschaft, ebenso wie die Ideologie, nach der jede Person ihres eigenen Glückes Schmiedin sei. Gefordert wird ein Leben ohne Angst, ohne Ausbeutung und Unterdrückung.

Purple Ride

Purple Ride veranstaltet am 8. März regelmäßig eine Feministische Frauen*Fahrrad Demonstration. Gefordert wird echte Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht und Geschlechtsidentität – das gelte auch für FLINTA“ (Frauen, Lesben, Inter-, nichtbinäre und Transpersonen). Los geht es am Mariannenplatz und geradelt wird zum Leopoldplatz. Start ist um 12 Uhr am Feuerwehrbrunnen am Mariannenplatz.

Solidarität mit den Frauen im Iran und in Afghanistan

Eine weitere Demo startet um 13 Uhr am Platz des 18. März, der Rückseite des Brandenburger Tors. Sie soll ein Zeichen für Solidarität mit Frauen im Iran und in Afghanistan setzen.

Rosen für Clara

Auch diese Demo hat schon Tradition. Am neu gestalteten Clara-Zetkin-Denkmal wird für Gleichstellung von Frauen* in der Gesellschaft und weltweit demonstriert. Bei der Veranstaltung des FrauenNetzes Marzahn-Hellersdorf wird die Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin gefeiert.

Treffpunkt für die Demonstration zum Clara-Zetkin-Denkmal ist der Ahrensfelder Platz (Ecke Märkische Alle – Havemannstraße) gegenüber des S-Bahnhofs Ahrensfelde um 12 Uhr. Die Kundgebung und Würdigung findet im Anschluss von 13 bis 14 Uhr am Clara-Zetkin-Denkmal (Niemegker Straße) statt.

Text: kr/red