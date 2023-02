Durch starken Cannabisgeruch ist ein 18-jähriger Mann in Neukölln der Polizei aufgefallen.

Polizisten überprüften den jungen Mann am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in der Sonnenallee und durchsuchten seine Umhängetasche, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Sie fanden verschiedene Rauschgiftsorten in unterschiedlicher Menge und zwei Handys. Der mutmaßliche Drogenhändler wurde festgenommen.

Text: dpa