Rund um das Nikolaiviertel passiert derzeit einiges. Aber auch das Viertel selbst soll in den kommenden Monaten aufgewertet werden.

Ein entsprechendes Gutachten mit Handlungsempfehlungen soll am 13. März vorgestellt werden. Das Gutachten wurde durch das Büro Prugger Landschaftsarchitekten erarbeitet und wird durch das Büro selbst vorgestellt. Die Umsetzung erster Maßnahme-Empfehlungen des Gutachtens soll noch in diesem Jahre beginnen, wie das Bezirksamt erklärt und und aus Mitteln der Städtebauförderung des Landes Berlin und des Bezirksamtes Mitte finanziert werden. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr in der Stadtwerkstatt, Karl-Liebknecht-Straße 11.

Pflanzaktion am 17. März

Bereits wenige Tage nach der Gutachten-Präsentation sollen dem Denkmalensemble entsprechende Pflanzarten für eine Pflanzaktion im Nikolaiviertel zur Verfügung gestellt werden. Die werden dann gemeinsam mit den Anwohnenden und Gewerbetreibenden, pünktlich zum Frühlingsbeginn, in Pflanzkübel im öffentlichen Raum oder auf Balkonen eingepflanzt. Die Aktion ist für den 17. März, 15 bis 17 Uhr, geplant.

Die Teilnahme an den beiden Veranstaltungen ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Pflanzen sind erhältlich solange der Vorrat reicht.

