Nach der Wahlwiederholung musste sich das Bezirksamt Mitte neu aufstellen. Den Posten des Stadtrats für Schule und Sport hat nun Benjamin Fritz von der CDU inne.

Das Bezirksamt Mitte hat auf die nach der Widerholungswahl am 12. Februar veränderten Mehrheitsverhältnisse in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) reagiert und am Donnerstagabend Benjamin Fritz (CDU) zum Bezirksstadtrat für Schule und Sport gewählt. Infolge der Wahl hatte die SPD das Vorschlagsrecht für ein zweites Mitglied im Bezirksamt an die CDU verloren. Zuvor war die bisherige Bezirksstadträtin Dr. Maja Lasi? (SPD) ins Abgeordnetenhaus gewechselt.

Wechsel im Bezirksamt

„Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir meine Partei und die BVV entgegenbringen. Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben und werde sie mit Demut und vollem Einsatz angehen“, so der Politiker nach seiner Wahl. Fritz ist seit 2008 CDU-Mitglied und seit 2016 Bezirksverordneter in der Bezirksverordnetenversammlung Mitte und stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Text: red