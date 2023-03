Im Bezirksamt Mitte werden nach der Wiederholungswahl am 12. Februar die ersten Konsequenzen gezogen. Die bisherige Bezirksstadträtin Maja Lasic wechselt ins Abgeordnetenhaus.

Bei der Wiederholungswahl hat die SPD ihr Vorschlagsrecht für ein zweites Mitglied im Bezirksamt an die CDU verloren. Stadträtin Maja Lasic (SPD) zieht nun ihre Konsequenzen aus dem Wahlergebnis.

„Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Aus Respekt vor dem Wahlergebnis habe ich mich entschlossen, meinen Platz im Bezirksamt zur Verfügung zu stellen und mein Mandat im Abgeordnetenhaus anzunehmen. Entsprechend § 26 Abs. 1 Nr. 5 des Landeswahlgesetzes scheide ich am Tag der Konstituierung des Abgeordnetenhauses aus dem Bezirksamt aus und mache den Weg frei für eine zügige Nachbesetzung im Bezirksamt. Ich wünsche meiner Nachfolge eine glückliche Hand und viel Kraft bei der Bewältigung dieser wichtigen Aufgabe“, so Maja Lasi?.

Mitte März wird sich Bezirksparlament konstituieren

Der Sozialdemokrat Ephraim Gothe verbleibt hingegen als Stadtrat für Stadtentwicklung und Facility-Management im Bezirksamt. Dr. Maja Lasi? hat das Amt der Bezirksstadträtin für Schule und Sport in Mitte seit Herbst 2022 inne. Mit der in der BVV erfolgten Abwahl des damaligen Bezirksbürgermeisters Stephan von Dassel hatte die SPD einen Posten im Bezirksamt hinzugewonnen. Bis zur Amtsübernahme wird nun Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger den Schul- und Bildungsbereich kommissarisch verantworten.

„Ich bedauere es sehr, dass uns Maja Lasic schon wieder verlässt, gleichwohl ich ihre Entscheidung selbstverständlich respektiere und ihr alles Gute wünsche. Während ihrer kurzen Amtszeit hat Maja Lasi? mit großem Tatendrang und Leidenschaft kreative Lösungen in den komplexen Problemlagen im Schul- und Bildungsbereich vorangetrieben“, sagt Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger.

Voraussichtlich am 16. März wird sich in Mitte die neue BVV konstituieren. Nach jetziger Planung soll dann am 30. März im Rahmen einer Sonder-BVV der Beschluss zum neuen Bezirksamt erfolgen.

