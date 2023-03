Das Himmelbeet an der Gartenstraße startet am Wochenende in die neue Saison. Den gesamten Tag über finden Gartenführungen statt.

Am Wochenende erwacht der Gemeinschaftsgarten an der Gartenstraße/Ecke Grenzstraße aus dem Winterschlaf. Am 25. März um 10 Uhr öffnet der Garten, der seinen Standort im vergangenen Jahr wechseln musste, in die Gartensaison. Um 10 Uhr findet direkt eine Gartenführung von Pächtern statt. Eine weitere Führung ist für 12 Uhr geplant.

Weitere Aktionen geplant

Um 13 Uhr stellt sich das Projekt Fair.Wurzelt vor. Außerdem gibt es einen Info-Stand zu Mitmachmöglichkeiten im Garten. Wer noch Jungpflanzen für den eigenen Balkon oder den Garten braucht, wird am 25. März ebenfalls fündig.

Der Gemeinschaftsgarten musste im vergangenen Jahr seinen angestammten Platz an der Schulstraße aufgeben und ist an die Grenzstraße/Gartenstraße gezogen. Das Bezirksamt hatte die 1.400 Quadratmeter große Fläche zur Verfügung gestellt. Im Mai 2022 wurde dann mit den Aufbauten begonnen. „Wir konzentrieren alle unsere Energie darauf, das Café und auch den Garten fertigzustellen. Gleichzeitig sammeln wir weiterhin Spenden und suchen Sponsoren oder geeignete Fördertöpfe um weitere Baumaßnahmen zu ermöglichen“, erklären die Betreiber des Gemeinschaftsgartens. Vom aktuellen Stand können sich Interessierte am Wochenende überzeugen.

Text: kr