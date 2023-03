Drei Männer wurden in der Nacht zu Mittwoch Opfer eines Angriffs mit Messer und Pfefferspray. Alle erlitten dabei nach Angaben der Polizei Verletzungen, einer von ihnen schwere. Ihm wurde den Angaben nach in die Beine und den Rücken gestochen, das Opfer schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Ein weiterer Mann habe sei mit dem Messer oberflächlich am Hals verletzt worden; der dritte in der Gruppe leide unter Augenreizungen, hervorgerufen durch das Pfefferspray.

Messerattacke war Folge eines Streits

Der Angriff erfolgte gegen Mitternacht und war nach Angaben der Polizei Folge einer Auseinandersetzung zwischen den drei Männern und drei weiteren Menschen. Die Täter ergriffen danach die Flucht. Die Polizeibeamten entdeckten in der Umgebung ein Messer und ein Pfefferspray. Am Messer wurde jedoch kein Blut gefunden.