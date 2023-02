Die Allee der Kosmonauten in Marzahn wird in den kommenden Tagen zur Sackgasse.

Am Morgen des 14. Februar beginnen Bauarbeiten in der Allee der Kosmonauten. Betroffen ist der Abschnitt in Höhe der Brücke über die Bahngleise. Dort wird die Fahrbahn saniert.

Bis zum Mittag des 17. Februar ist die Straße Richtung Landsberger Allee zwischen Rhinstraße und Beilsteiner Straße für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Eine Umleitung ist ausgewiesen. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

Text: red