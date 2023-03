Ob A111 oder Potsdamer Platz: In und um Berlin drohen am 21. März vielerorts Staus. Wo Autofahrer Geduld haben müssen: eine Übersicht.

A10 (Südlicher Berliner Ring)

Die Verbindungsrampe der Autobahn 10 aus Richtung Dreieck Nuthetal in Richtung Autobahn 2 wird zwischen 22 und 5 Uhr gesperrt. Der Grund sind Erhaltungsmaßnahmen auf der A10 und A9. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Ferch umgeleitet. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

Autobahn 111

In der Nacht zu Donnerstag (21 bis 5 Uhr) ist die A111 in Richtung Oranienburg zwischen den Anschlussstellen Am Festplatz und Schulzendorfer Straße in Reinickendorf gesperrt. Ab 20 Uhr wird mit den Absperrmaßnahmen an einigen Zufahrten begonnen. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Im Anschluss folgen weitere Sperrungen.

Autobahn 115 (Avus)

Auf dem Sprengplatz Grunewald werden Sprengungen zur Munitionsvernichtung durchgeführt. Dafür wird in der Zeit von 9.45 Uhr bis 10.15 Uhr die A115 in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Spanische Allee gesperrt. Der Kronprinzessinnenweg ist bereits ab etwa 9.15 Uhr komplett gesperrt.

Kreuzberg

Bis zum 24. März, täglich von 8 bis 15 Uhr, laufen Bauarbeiten auf der Yorckstraße. Richtung Schöneberg ist die Fahrbahn zwischen Katzbachstraße und S-Bahnhof Yorckstraße auf einen Fahrstreifen verengt.

Mitte und Moabit

Eine Demonstration mit mehreren Hundert erwarteten Teilnehmern zieht in der Zeit von 11.30 bis 15 Uhr von der Friedrichstraße über Unter den Linden, Wilhelmstraße, Luisenstraße, Reinhardtstraße, Kapelle Ufer und Rahel-Hirsch-Straße nach Alt-Moabit.

Mitte

Eine Demonstration führt vom Monbijouplatz über Monbijoustraße, Am Kupfergraben, Bodestraße, Karl-Liebknecht-Brücke, Schloßplatz, Schinkelplatz, Werderscher Markt, und Friedrichsgracht zur Sperlingsgasse. Der Zeitraum: 17 bis 19 Uhr.

Pankow

Auf der Prenzlauer Promenade beginnen am Morgen Leitungsarbeiten. Bis Mitte Juni ist die Fahrbahn in Höhe Tiniusstraße verengt. Die Tiniusstraße ist von der Prenzlauer Promenade abgehängt.

Tiergarten bis Mitte

Eine Demonstration mit vermutlich mehreren Tausend Teilnehmenden startet gegen 9.45 Uhr am Potsdamer Platz. Der Zug führt bis mittags über Leipziger Straße, Spittelmarkt, Gertraudenstraße, Breite Straße und Rathausstraße zum Berliner Rathaus.

Wilmersdorf

Auf dem Hohenzollerndamm beginnt am Morgen die Neuverlegung einer Stromleitung. Zwischen Gieselerstraße und Emser Straße steht in jeder Richtung bis Ende April nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Von der Sigmaringer Straße aus ist nur das Rechtsabbiegen auf den Hohenzollerndamm möglich, so die Verkehrsinformationszentrale Berlin.

