Die Autobahn 111 wird stadteinwärts zwischen den Anschlussstellen Schulzendorfer Straße und Am Festplatz gesperrt.

Diese Sperrung gilt vom Abend des 20. März (21 Uhr) bis Morgen des 21. März (5 Uhr). Der Grund sind Für Wartungsarbeiten. Aus organisatorischen Gründen wird ab 20 Uhr mit den Absperrmaßnahmen an einigen Zufahrten begonnen. In den folgenden Nächten folgen weitere Arbeiten. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.



Und auch an anderer Stelle kommt es auf dem Reinickendorf-Zubringer zum Berliner Ring zu Verkehrsbehinderungen: Wegen der Baustelle an der U6 ist seit 7 Uhr Uhr in Höhe der Anschlussstelle Seidelstraße in beiden Richtungen der jeweils linke Fahrstreifen gesperrt. Diese Einschränkung besteht bis zum Ende der Baumaßnahme, voraussichtlich bis Ende März 2024.

Text: red