Am 11. März stehen in Berlin zahlreiche Kundgebungen an. Vielerorts muss mit Behinderungen und Straßensperrungen gerechnet werden. Eine Übersicht.

Alt-Hohenschönhausen bis Mitte

Ein Auto- und Fahrradkorso fährt in der Zeit von 13 bis 18 Uhr von der Freienwalder Straße über Genslerstraße, Liebenwalder Straße, Landsberger Allee, Vulkanstraße, Ruschestraße, Gotlindestraße, Plonzstraße, Rüdigerstraße, Schottstraße, Alfredstraße, Frankfurter Allee, Möllendorffstraße, Weißenseer Weg, Indira-Gandhi-Straße, Berliner Allee, Greifswalder Straße, Otto-Braun-Straße, Mollstraße, Karl-Liebknecht-Straße und Unter den Linden zum Pariser Platz. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

Friedrichshain

Aufgrund einer Veranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn: 19.30 Uhr) wird im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet.

Mitte

Eine Demonstration zieht in der Zeit von 11 bis 15 Uhr vom Pariser Platz über Unter den Linden und Karl-Liebknecht-Straße zum Neptunbrunnen an der Spandauer Straße.

Von 12 bis etwa 16 Uhr zieht eine zweite Demonstration vom Pariser Platz über Unter den Linden, Friedrichstraße, Französische Straße, Bebelplatz und Unter den Linden zurück zum Pariser Platz.



Um 13.30 Uhr startet eine dritte Demonstration vom Pariser Platz. Bis ca. 16.30 Uhr ist mit Verkehrseinschränkungen im Bereich Brandenburger Tor, Ebertstraße, Behrenstraße und Friedrichstraße zu rechnen.

Schöneberg

Auf dem Nollendorfplatz findet in der Zeit von 15 bis 17 Uhr eine Kundgebung statt. Zur Absicherung dieser Veranstaltung ist der Straßenzug Kleiststraße – Nollendorfplatz in Höhe des Nollendorfplatzes Richtung Potsdamer Straße in der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr für den Kfz-Verkehr gesperrt.

