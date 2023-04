Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei hat die Menschen erneut aufgefordert, angesichts neuer Straßenblockaden von Klimaaktivisten nicht die Ruhe zu verlieren. Laut Polizei kam es am Donnerstagmorgen an mehreren Ecken der Stadt zu Blockaden. «Kräfte sind vor Ort oder auf dem Weg», twitterte die Polizei. «Bitte bewahren Sie Ruhe & greifen Sie nicht selbst ein.»

Die Gruppe Letzte Generation fordert ein entschiedeneres Vorgehen gegen den Klimawandel. Am Donnerstagmorgen blockierten Aktivistinnen und Aktivisten erneut Straßen in der Hauptstadt. «Der Pendelverkehr ist durch einen Ring an blockierten Hauptverkehrsadern stadteinwärts besonders betroffen», teilte die Gruppe mit.

Die Polizei twitterte, seit kurz vor 08.00 Uhr gebe es erste blockierte Straßen. Betroffen seien zum Beispiel Stellen an Landsberger Allee, Kurfürstendamm, Puschkinallee, Schönhauser Allee.

«Am Spandauer Damm haben unsere Einsatzkräfte alle Personen von der Fahrbahn gelöst», twitterte die Polizei. Die Ermittler vermuten, dass dort auch Mietfahrzeuge zur Unterstützung der Blockade abgestellt wurden. Kollegen würden diese freischalten lassen, um sie wegzufahren, teilte die Polizei bei Twitter mit.