Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben Polizisten in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain mit Feuerwerkskörpern und Steinen angegriffen und verletzt. Die Beamten unterstützten am frühen Morgen zunächst die Feuerwehr, weil Unrat auf der Straße angezündet worden war, wie die Polizei mitteilte. Dabei seien sie von drei Unbekannten mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Die mutmaßlichen Täter flüchteten in ein Wohnhaus, von dessen Dach weitere Feuerwerkskörper und Steine auf die Polizisten flogen.

Ein Beamter wurde den Angaben zufolge «mit einem pyrotechnischen Gegenstand» an der Schulter getroffen und erlitt ein Knalltrauma. Ein weiterer erlitt eine Wunde am Kopf durch einen Pflasterstein, der seinen Helm traf. Beide Polizisten blieben im Dienst.

Eine Polizistin kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, die sie sich bei Löscharbeiten zugezogen hatte. Die Täter flüchteten, der Staatsschutz ermittelt. In der Rigaer Straße kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu linksextremen Übergriffen.