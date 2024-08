Berlin (dpa/bb) – Die bisherige Bilanz von Hertha BSC gegen den SC Paderborn dürften die Hoffnungen der Hauptstädter auf einen erfolgreichen Einstand in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga nähren. An diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) empfangen die Berliner die Ostwestfalen im heimischen Olympiastadion.

Heimstärke gegen Paderborn: Besser könnte diese Statistik kaum sein. Fünf Pflichtspiele bestritten die Herthaner daheim gegen Paderborn. Vier Siege feierten die Gastgeber dabei, eine Partie endete remis. Nicht eine ging verloren. Berliner Tore waren bisher auch garantiert: Mindestens zwei waren es in jedem der fünf Spiele.

Schlussstärke gegen Paderborn: Anfang Mai kam es zur bislang letzten Begegnung, gespielt wurde in Paderborn, gewonnen aber auch wieder von der Hertha. Dabei lag die Mannschaft – damals noch trainiert von Pal Dardai – bis wenige Minuten vor dem Ende 1:2 hinten. Dann aber trafen die Berliner in der 84. und 90. Minute und gewannen 3:2.

Volle Puntkeausbeute gegen Paderborn: Nicht nur das Rückspiel gewann die Hertha in der vergangenen Saison gegen die Ostwestfalen. Schon in Berlin war die Mannschaft mit einem 3:1 in der Hinrunde erfolgreich gewesen. Allerdings beendete der SC07 die Saison auf dem siebten Tabellenplatz und damit zwei Ränge vor der Hertha.