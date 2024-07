Berlin (dpa/bb) – Unbekannte sollen Steine auf die Fahrbahn der A111 in Berlin-Tegel geworfen und dabei Fahrzeuge beschädigt haben. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Berliner Polizei am Abend sagte. Mögliche Täter wurden zunächst nicht gefasst, hieß es.

Die Autobahn wurde zweimal zwischen den Anschlussstellen Schulzendorfer Straße und Holzhauser Straße gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf X mitteilte. Die Polizei war jeweils vor Ort, den Angaben nach das erste Mal gegen 15.40 Uhr. Ein Lastwagen und ein Auto seien beschädigt worden, hieß es.

Gegen 19.10 Uhr folgte der zweite Einsatz, so der Sprecher. Am Tunnel im Ortskern sei ein Gegenstand auf die Frontscheibe eines Autos gefallen. Die Scheibe sei gerissen und der Fahrer habe am Seitenstreifen angehalten. Polizisten hätten Steine aus ehemaligen Bahngleisen sichergestellt, so der Polizeisprecher.