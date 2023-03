Oliver Igel (SPD) ist in der Bezirksverordnetenversammlung als Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick bestätigt worden.

Igel wurde laut Medienberichten bei 53 abgegebenen Stimmen mit 33 Jastimmen bei 20 Gegenstimmen ohne Enthaltungen gewählt. Auch Peter Groos (SPD), der Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), kann sein nach erfolgreicher Wahl sein Amt weiter ausführen.

Igel ist seit 2011 im Amt und Berlins dienstältester Bezirksbürgermeister. Bei der Wahl am 30. März war der 44-Jährige als Kandidat einer rot-rot-grünen Zählgemeinschaft ins Rennen gegangen. Trotz Verlusten bei der Wiederholungswahl am 12. Februar kann das Bündnis von SPD, Linken und Grünen seine Arbeit fortsetzen.

SPD nur auf Rang zwei

Stärkste Partei in der BVV ist nun allerdings die CDU. Sie holte 23,4 Prozent (plus 10,2 Prozent). Die SPD lag mit 22,4 Prozent (minus 2,2 Prozent) auf Rang zwei. Die Linke kam mit 15,4 Prozent (minus 2,2 Prozent) auf Rang drei, gefolgt von der AfD mit 14 Prozent (plus 2,1 Prozent). Die Grünen verloren 1,4 Prozentpunkte und erreichten 12,3 Prozent.

In der neuen BVV hat die CDU nun 14 Sitze, gefolgt von SPD (13), Linke (neun), AfD (acht), Grüne (sieben), FDP (zwei) und Tierschutzpartei (zwei).

Text: nm