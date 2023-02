Staugefahr in Altglienicke: Ab dem 13. Februar wird an der Straße Am Seegraben gebaut.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Zwischen Schützenstraße und Alexander-Meißner-Straße. Dort steht in beiden Richtungen nur jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung. Bis Juli sollen sie Leitungsarbeiten abgeschlossen sein, so die Verkehrsinformationszentrale Berlin.

Auf der Straße Am Seegraben verläuft die Bundesstraße 96a. Sie verbindet das Adlergestell in Treptow-Köpenick mit Schönefeld und dem Flughafen BER.

Text: red