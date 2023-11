Am morgigen Samstag, dem 4. November, schicken die Dampflokfreunde Berlin ihre Dampflok und den nostalgischen Personenzug aus Großvaters Zeiten auf eine Stadtrundfahrt der besonderen Art.

„Geschichte(n) auf der Ringbahn“ erzählt der Stadtführer über kleine und große Sehenswürdigkeiten an der Ringbahn-Strecke und unterhält die Fahrgäste mit Anekdoten von Berlin und seiner Eisenbahn.

Drei Fahrten am Samstag

Wer dabei sein möchte: Abfahrt der drei Fahrten am Samstag, 4. November, ist um 9.50 Uhr, 12.48 Uhr und 15.50 Uhr. Fahrkarten gibt es unter www.berlin-macht-dampf.com sowie direkt im Zug. Die Fahrt kostet 45 Euro, Kinder von 6-14 Jahren zahlen 19 Euro. Für Gruppen ab sechs Personen und Familien gibt es Ermäßigungen.

Die Fahrten beginnen auf Gleis 2 des Bahnhofs Schöneweide (Zugang wegen Bauarbeiten derzeit nur vom Sterndamm) und umrunden die Berliner Innenstadt auf der Ringbahn. Immer entlang der S-Bahn passiert der Zug Neukölln, das Tempelhofer Feld, die rote Insel, Schöneberg und Wilmersdorf. Kurz vor dem Messegelände unterquert der Zug den Kurfürstendamm und zu Füßen des Funkturms kann man eine U-Bahn von unten sehen. Weiter geht es durch Westend und vorbei an Schlosspark Charlottenburg, Berliner Großmarkt und Westhafen.

In Wedding und Prenzlauer Berg rücken Wohnhäuser, Schulen und Kirchen ganz dicht an die Bahn heran. Auf der großen Spreebrücke in Treptow gibt’s ein tolles City-Panorama und dann erreicht der Zug bald wieder in Schöneweide. Im historischen Speisewagen gibt’s zudem kleine Speisen sowie Getränke.

„Else“ fährt mit 1800 PS

Zugpferd ist die letzte betriebsfähige Dampflok Berlins „Else“ (Nummer 52 8177, 80 km/h, Baujahr 1944, 1800 PS, wiegt 140 Tonnen, Länge 24 Meter) aus dem Bahnbetriebswerk Schöneweide.

Die gleichen Rundfahrten stehen auch nochmal am 16. Dezember auf dem Fahrplan.

Weitere Fahrten unter www.berlin-macht-dampf.com.

Text: red