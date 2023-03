Wie leben Frauen in Mariendorf-Tempelhof? Was vermissen sie? Darum geht es bei einer Diskussionsrunde zum Internationalen Frauentag.

An welchen Orten fühlen Frauen sich wohl? Welche meiden sie und warum? Welche Frauen*räume gibt es in Mariendorf und Tempelhof? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung am 7. März im BENN-Büro Mariendorf-Tempelhof, Eisenacher Straße 72. Dazu lädt die Initiative BENN-Team Mariendorf-Tempelhof ein. Der Beginn ist um 17 Uhr.

Lesen Sie bitte auch: Frauentag am 8. März: Diese Demos sind geplant

Außerdem wird der afghanische Frauenverein MAH e.V. bei dem Termin in Mariendorf anwesend sein, um sich vorzustellen und über die aktuelle Situation von Frauen in Afghanistan zu berichten. Vorstellen wird sich auch der Verein Migrantas e.V. mit seinem Projekt „Parcours der Veränderung“ und einer interaktiven Aktion zum Frauentag.

Das Programm BENN wird von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in enger Kooperation mit den Bezirken durchgeführt. In den jeweiligen Quartieren sind BENN Teams in Vor-Ort-Büros Ansprechpartner und fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Teilhabe

Text: red/nm