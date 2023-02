Staugefahr: Auf dem Mariendorfer Damm beginnen am Morgen des 14. Februar Bauarbeiten. Auch auf dem Tempelhofer Damm gibt es Einschränkungen.

Am Dienstag wird eine Leitungsbaustelle in Höhe Westphalweg in Betrieb genommen. Stadteinwärts steht für circa einen Monat nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

Der Mariendorfer Damm ist ein Teil der Bundesstraße 96 und eine wichtige Nord-Süd-Richtung in Tempelhof-Schöneberg. Die Magistrale beginnt am Ullsteinhaus als Verlängerung des Tempelhofer Damms und endet an der Kreuzung Buckower/Marienfelder Chaussee, wo er in den Lichtenrader Damm übergeht.

Der Mariendorfer Damm verläuft über fast seine gesamte Länge im Ortsteil Mariendorf.

Auf dem Tempelhofer Damm wird ab Dienstagmorgen stadteinwärts eine Fläche für Baumaterial vorgehalten. Bis voraussichtlich Mitte des Jahres 2024 ist die Fahrbahn zwischen Luise-Henriette-Straße und Götzstraße auf einen Fahrstreifen verengt.

