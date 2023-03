Der Höhenflug des Mode-Giganten Primark erhält einen Dämpfer. Das Unternehmen will mehrere Filialen in Deutschland schließen. Darunter auch den Standort im Schloss-Straßen-Center.

Über die Schließungspläne des Unternehmens berichtete zuerst „TextilWirtschaft“. Demnach wolle Primark zwei seiner 30 Filialen in Deutschland dicht machen. Betroffen seien die Primark-Filialen in Weiterstadt in Hessen, die bereits geschlossen hat und die in der Steglitzer Schlossstraße. Sie seien bei einer routinemäßigen Überprüfung als „kommerziell nicht mehr attraktiv“ eingestuft worden.

Schließung im April

Die Mitarbeiter der Filiale seien demnach bereits vorab über die Schließungspläne informiert worden. Noch im März soll Schluss sein mit Primark im Schloss-Straßen-Center. Alleine in Berlin gibt es vier Standorte des Mode-Discounters, der innerhalb weniger Jahre stark expandierte. Ob weitere Filialen – auch in Berlin – folgen könnten, wird sich zeigen. Fest steht, dass Primark nicht das einzige Mode-Unternehmen ist, dass Filialen schließen muss. Auch bei C&A und H&M soll es in diesem Jahr zu Schließungen kommen. Orsay machte bereits im vergangenen Juni sämtliche Filialen in Deutschland dicht. Und auch bei Zara, Pimkie und Depot lief es schonmal deutlich besser. Hier sind in 2023 ebenfalls weitere Standortschließungen in Planung.

Text: kr/red