Das Strandbad Wannsee öffnet am Karfreitag 10 Uhr zum traditionellen Anbaden. Über die Ostertage ist der Besuch des Strandbades in Steglitz-Zehlendorf kostenfrei. Für Kinder werden am Eingang Süßigkeiten verteilt.

Da das Wasser im Großen Wannsee zu Ostern erfahrungsgemäß noch recht kühl ist, stehen für die mutigen Gäste drei mobile Saunen bereit, in denen sie sich nach dem Gang ins Wasser aufwärmen können. Wer möchte, kann es auch ganz klassisch machen: Erst der Saunagang und dann der Sprng ins kalte Wasser. Wer noch nicht baden mag, kann am mehr als einen Kilometer langen Sandstand des Bades spazieren gehen oder einen der aufgestellten Strandkörbe gratis nutzen. Auch der Imbiss im Strandbad ist geöffnet.

Ausstellung: Historische Bademode

Ab Ostern wird im Strandbad Wannsee auch eine Ausstellung gezeigt. Die Schau in der historischen Garderobenhalle D zeigt Fotos vom Strandbad Wannsee und dem „Lido an der Cote d’Azur“ in Nizza sowie Reproduktionen historischer Entwürfe von Bademoden aus der Bauzeit des Strandbades; letztgenannte stammen aus der Sammlung Modebild –

Lipperheidesche Kostümbibliothek der Kunstbibliothek. Die Ausstellung ist Ostern zwischen 11 und 18 Uhr zu sehen, der Eintritt ist frei.

Ein Besuch des Bades über die Ostertage ist jeweils von 10-18 Uhr bei freiem Eintritt möglich. Für Kinder werden – in Abhängigkeit vom Wetter – am Eingang Süßigkeiten verteilt und Ostersonntag oder Ostermontag kleine Überraschungen im Bad versteckt.

Noch bis Ende April läuft der Verkauf der Aktionsjahreskarte der Berliner Bäder-Betriebe. Sie gilt ab dem Kauf 365 Tage und berechtigt zum täglichen Besuch der Bäder. Der Preis in Höhe von 329 Euro (ermäßigt 199 Euro) muss in einer Summe entrichtet werden. Über Ostern werden im Strandbad Wannsee weder Jahreskarten noch Sammelkarten verkauft.

Mehrfachkarte für Sommerbäder

Die Sommermehrfachkarte der BBB ist in diesem Jahr ab dem 20. April im Angebot. Sie kostet eigentlich 70 Euro, enthält 20 Eintritte und gilt ausschließlich in den von den BBB betriebenen Freibädern im Jahr 2023. Bis zum 19. Mai 2023 gilt der Vorzugspreis von 60 Euro.

Während der Osterferien gelten in den Hallenbädern veränderte Öffnungszeiten, die Angebote für die Öffentlichkeit wurden ausgeweitet. Über die Ostertage haben zahlreiche Bäder geöffnet, darunter das Stadtbad Lankwitz, das Stadtbad Neukölln, die SSE und die Schwimmhallen Allendeviertel und Anton-Saefkow-Platz. Details entnehmen Sie bitte dem Internet-Auftritt der Berliner Bäder-Betriebe.

Seit einiger Zeit werden die Sommerbäder für die Open-Air-Saison vorbereitet. Wann welches Bad öffnet, wird am 24. April hier bekannt gegeben.

Text: red