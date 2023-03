Im Wintergarten Varieté wird mit der „Woodstock Variety Show“ das legendäre Festival und der Hippie-Mythos gefeiert.

Der Mythos des legendären Woodstock Festivals von 1969 ist ungebrochen. 2019, zum 50. Jubiläum dieses epochalen Ereignisses (die Premiere war genau am damals ersten Festival-Tag), zeigte das Wintergarten Varieté eine umjubelte Show im Sound von Love, Peace and Happiness. Dieser unvergleichliche Spirit wird nun erneut vom 24. März bis zum 16. Juli 2023 zum Leben erweckt.

Perfekte Choreografie

Zu den zehn Artisten, die im Wintergarten zu erleben sein werden, gehört Valérie Inertie. Die Kanadierin ist weltweit eine der wenigen Künstlerinnen, die den Tanz in, auf und mit dem Cyr Wheel virtuos beherrscht. Wie eine Primaballerina tänzelt sie mit ihm, dreht sich in ihrem „Spinning Wheel” schwindelerregend schnell über die Bühne. Mit ihrer rasanten und perfekt auf die Musik abgestimmten Choreografie begeistert sie ihr Publikum. Sie tanzt mit den Sternen, wie weiße Segel im Wind. Kreiselnd wie ein Derwisch, ein wirbelnder Engel.

Auf eine Reise zwischen Traum und Realität lädt Simone Al Ani ein. In seiner hypnotisieren-den Performance entführt der Italiener in ein faszinierendes Paralleluniversum. Ein Tanz, bei dem Objekte zunehmend ihr eigenes Leben erhalten. Der „Tambourine Man” lässt Ringe schweben und Tränen verwandeln sich in gläserne Kugeln: „As Tears Go By”.

Unvergesslicher Varieté-Abend

Diese beiden Künstler und ihre Kollegen werden dafür sorgen, dass durch den Saal des ehemaligen Quartier Latin wieder der rebellische Geist einer Zeit wehen wird, in der die Jugend gegen Ungerechtigkeit, Lustfeindlichkeit und Krieg aufbegehrte.

Unterstützt werden die Artisten von der hervorragenden Band „Chill Factor“ sowie den Sängern Emanuel Doré, Vanessa S., Achan Malonda und Max Buskohl. Das Erfolgsrezept der „Woodstock Variety Show: Weltbeste Artisten kreieren ihre eigenen Choreografien zu Songs von Santana, Janis Joplin oder Joe Cocker.

Festival-Hits von Melanie, Jimi Hendrix oder The Who werden zu akrobatischen Bildern. Diese sowie mitreißende Musik und kulinarische Raffinessen in stilvollem Ambiente sorgen für einen unvergesslichen Varieté-Abend im authentischen Woodstock-Feeling mit Gänsehaut-Garantie.

Text: Ulf Teichert/red