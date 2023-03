Rammstein-Boss Till Lindemann und Circus Flic Flac präsentieren The Greatest Comedian Freakshow auf dem Berliner Zentralen Festplatz.

Endlich ist es soweit! Die Freaks erobern Berlin! Nach einer Idee und einem Konzept von Till Lindemann startet am 28. März The Greatest Comedian Freakshow im Zirkuszelt auf dem Zentralen Festplatz am Kurt-Schumacher-Damm. Schrill und schräg in Szene gesetzt von Deutschlands spektakulärstem Zirkus – Circus Flic Flac.

Nackte Tatsachen

Auf dem Programm stehen die ausgefallensten und abgefahrensten Nummern der internationalen Artisten- und Comedyszene. Provokant, frech, radikal, nicht immer politisch korrekt und mit kleinen und großen Schockmomenten gespickt, versprechen die Freaks einen unvergesslichen und unvergleichlichen Abend.

Für nackte Tatsachen und geschockte Männerblicke sorgen die Jungs von PotP, wenn sie mit ihrem besten Stück Figuren formen, die man nur von Ballonkünstlern auf Kindergeburts-tagen kennt. Die kleinwüchsigen Time Bandits kommen ganz groß raus und Tyler West schwirrt als verirrtes Spermium durch das Zelt. El Tipo lässt die Peitschen knallen, macht die Mädels an und überrascht am Ende nicht nur sein „Opfer“. Bettina und Krisztina spielen beim Body Trapez mit ihren Muskeln und Rebekka sorgt für fesselnd erotische Momente unter der Kuppel. Was so alles mit einer Banane geht, präsentiert der Daredevil Chicken Club, Duckie L’Orange sucht ihren Hund und Marilyn macht’s gerne mit den Füßen, um nur einige Freaks der knapp zweistündigen Show zu nennen.

Comedian Kay Ray wird mit seinem ganz eigenen Humor durch den unvergesslichen Abend führen. Begleitet wird das verrückte Treiben von einer vierköpfigen Live-Band, wie es sich gehört, wenn es die Idee eines Rockstars ist.

Bett oder Jacuzzi

Till Lindemann’s The Greatest Comedian Freakshow lässt sich auf verschiedenste Arten genießen. Einen Sitzplatz gibt es zwischen 24 und 59 Euro. Wer seinen Gefühlen während der Show freien Lauf lassen möchte, kann sich mit seiner Lovestory ein frisch gemachtes Bett für 169 Euro gönnen. So richtig krachen lassen, kann man es in einem vier Personen Jacuzzi für 340 Euro inklusive einer Flasche Sekt. Wem die Flasche nicht reicht, kann sich für schlappe 9.999 Euro sein Jacuzzi mit 400 Litern prickelndem Sekt füllen lassen.

Mehr Informationen zu Tickets und Terminen finden Interessierte online.

