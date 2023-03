Auch heute locken wieder frühlingshafte Temperaturen. Bestes Wetter also, um über Flohmärkte zu schlendern oder das erste Eis des Jahres zu essen. Unsere Tipps für einen schönen Sonntag im März.

Eis essen

Lust auf das erste Eis des Jahres? Überall in Berlin haben in den vergangenen Tagen die ersten Eisläden ihre Türen geöffnet. So auch die Filialen der Eismanufaktur im Wedding, in Mitte, Kreuzberg und Neukölln sowie die von Hokey Pokey. Es lohnt sich also beim Eisladen seines Vertrauens vorbeizuschauen.

Flohmarkt-Besuch

Die meisten Berliner Flohmärkte haben bereits wieder geöffnet. Am 19. März folgt nun auch der Flohmarkt am Kranoldplatz in Neukölln. Hier kann nun wieder an jedem zweiten Sonntag von 11 bis 17 Uhr getrödelt werden. Essens- und Getränkestände gibt es auch. Wer selbst einmal ausgediente Möbel und Kleidung verkaufen möchte, kann sich online anmelden.

Keramik-Markt

Wer eine Vorliebe für Keramik aller Art hat, dürfte beim PoP Ceramics Spring Market bei Peace out Paradise an der Dieffenbachstraße 35, zweiter Hinterhof, fündig werden. Lokale Künstler und zahlreiche Mitglieder von Peace out Paradise stellen ihre Keramiken zum Verkauf. Von 12 bis 17 Uhr kann machen Unikat erworben werden.

Wandern am Tegeler See

Zehn Euro kostet die Wanderung um den Tegeler See, die heute von der Freedom Society angeboten wird. Um 10 Uhr startet eine Gruppe von Naturliebhabern am S-Bahnhof Tegel, um sich auf eine 11-Kilometer-Wanderrunde zu begeben. Gemeinsam wird rund vier Stunden geredet, gewandert und die Natur rund um den Tegler See entdeckt. Unter anderem geht es dabei auch zum ältesten Baum Berlins, der Dicken Marie.

Text: kr