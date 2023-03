Die Sonne zeigt sich endlich wieder nach dem langen Winter und die Temperaturen laden zu Aktivitäten im Freien ein. Die ersten Sonnenstrahlen würden viele natürlich gerne mit einem Partner genießen, doch das kann sich in der Single-Hauptstadt Berlin manchmal als ganz schön schwierig entpuppen. Das Berliner Abendblatt hat die besten Tipps zusammengetragen, mit denen sich der Seelenverwandte endlich finden lässt.

Viele Singles greifen bei ihrer Suche zu altbewährten Methoden wie die Dating-App Tinder zurück, doch übersehen dabei die zahlreichen anderen Möglichkeiten, endlich den richtigen Partner zu finden. Das Berliner Abendblatt hat sich für Sie auf die Suche gemacht und die besten Orte und Möglichkeiten ausgekundschaftet, um endlich ihren Seelenverwandten zu finden. Außerdem haben wir mit einer wahren

Dating-Expertin über die besten Wege gesprochen, um in die warme Jahreszeit endlich zu zweit zu starten.

Speed-Dating

Die Chance, einen Menschen persönlich kennenzulernen, ist in der modernen Dating-Welt immer kleiner geworden, die meisten Kennenlernen laufen heute schließlich online ab. Wie wäre es also damit viele kleine UND echte Bekanntschaften an einem einzigen Abend zu machen? Wer denkt, dass es Speed-Dating nur in amerikanischen Liebeskomödien gibt, der liegt falsch! In Berlin gibt es viele Events, die eine echte Begegnung mit Singles möglich machen und ihnen so sicher bei der Suche nach Mr. oder Mrs. Right helfen. Ein großer

Vorteil des Speed-Datings: Sie können die potenziellen Date-Kandidaten sofort auskundschaften, werden nach tagelangem Schreiben auf Tinder und Co. nicht plötzlich mit einem völlig anderen Erscheinungsbild oder anderen unangenehmen Überraschungen konfrontiert.

Stattdessen geht es wieder traditioneller zu: Angesicht zu Angesicht können die ersten Gespräche geführt und der Gegenüber kennengelernt werden. Ortstipp: Im Café Blume an der Hasenheide (Fontanestraße 32) finden regelmäßig Speed-Dating-Events statt. Das nächste schon am 30. März! Tickets sind jedoch begehrt und schnell vergriffen. Gebucht werden kann auf der Seite speeddating-xxl.de. Die Kosten für ein Ticket belaufen sich auf 29€. Dafür können Singles bis zu 20 Frauen oder Männer an nur einem Abend kennenlernen. Ein Moderator führt die Singles in Flirt-Laune durch den Abend, für jedes Speed-Date ist eine Frage vorgesehen, die den Einstieg in ein spannendes Gespräch ermöglicht.

Single-Partys

Na, Lust auf einen lustigen Abend voller Tanz und Flirt? Dann wäre vielleicht eine Single-Party genau das Richtige für Sie! Zwei Mal im Monat haben Liebes-Suchende bei der „Fisch sucht Fahrrad“-Party im Frannz Club die Gelegenheit der großen Liebe zu begegnen. Mit kreativen Ideen wie einem Nummernspiel bei dem Flirtbotschaften versendet werden können oder der Hilfe eines anwesenden Date Doctors können Singles garantiert ihre Chancen optimal nutzen!

Professionelle Partnervermittlung

Sie haben endgültig genug vom Single-Dasein und möchten bei Ihren Kennenlernen nichts mehr dem Zufall überlassen? Dann könnte eine professionelle Partnervermittlung der richtige Weg für Sie sein, um endlich den Partner fürs Leben zu finden. Das Berliner Abendblatt hat mit Ingrid Mack, Inhaberin der Berliner Agentur „Partner For You“ gesprochen, die uns alles rund um das Thema Partnervermittlung erzählt.

Viele Menschen haben sicher schon einmal mit dem Gedanken gespielt, über eine Agentur nach der ganz großen Liebe zu suchen. Doch welche Menschen entscheiden sich schließlich für den Schritt, es tatsächlich mit der professionellen Partnervermittlung zu versuchen? Laut Ingrid Mack ist ihr Klientel zwischen 28 und 80 Jahre alt und beruflich breit aufgestellt. „Sie sind alle gut gebildet, meist kulturell interessiert und man kann sich sehr gut mit ihnen unterhalten. Was alle gemeinsam haben: Sie wünschen sich eine verbindliche Partnerschaft“, erzählt sie über ihren Kundenstamm.

In der modernen Dating-Kultur mit den vielen Apps, die Dates so einfach, aber auch unverbindlicher machen, ist es Ingrid Macks Kunden wichtig, „dass sie nicht wie ein Produkt bei Amazon behandelt werden, ‚gefällt mir nicht – wisch und weg‘“. Stattdessen setzt man in der Agentur auf persönliche Kontakte bei denen von Anfang an „das Potenzial für eine echte Partnerschaft besteht“.

Dass es vielen Menschen trotz zahlloser Dating-Apps und schier unendlichen Möglichkeiten bei der Partnersuche trotzdem schwer fällt, den Partner fürs Leben zu finden, liegt laut der Agentur-Inhaberin daran, dass es schon ZU viele Optionen gibt. Die Angst einen noch besseren Partner zu verpassen, die teilweise unauthentische Selbstdarstellung auf den Apps, die Unverbindlichkeit und Oberflächlichkeit bei Dating-Apps und das nahezu endlose Angebot von Möglichkeiten sieht Ingrid Mack als die Hauptprobleme modernen Online-Datings.

Auf einer Wellenlänge

Und auf welche Kriterien achtet die Partnervermittlung besonders, um herauszufinden, ob zwei Menschen zueinander passen? Da gibt es drei sogenannte Haupt-Cluster, auf die Ingrid Mack besonders achtet: die Biologie, die Soziokulturellen-Prägungen und das Zusammenspiel des Lebensplans. Bei der Biologie ist entscheidend, ob sich die Partner äußerlich anziehend finden könnten und Dinge wie das Alter passen. In der soziokulturellen Prägung geht es darum, „abzugleichen, dass die beiden sich auf einem ähnlichen geistigen Niveau befinden, ähnliche Interessen haben, ihre Freizeit ähnlich gestalten, ähnliche Werte haben und die gleiche Sprache sprechen“.

„Das heißt, sie müssen auf einer ‚Wellenlänge’ sein“, fasst Ingrid Mack zusammen. Beim Lebensplan sind gleiche Lebensphasen entscheidend und ob Zukunftsvorstellungen sich ergänzen und zusammenpassen. Ingrid Macks Tipps für Singles, um endlich die Liebe zu finden: „Schließen Sie alte Beziehungen ab.“ Außerdem rät sie dazu, sich bewusst zu werden, was die eigenen Vorzüge als Partner sind.

„Anstatt jemand in eine perfekte Beziehungs-Schablone pressen zu wollen“ sollte man laut ihr lieber offen für neue Bekanntschaften sein und sich bewusst machen, dass der passende Partner oftmals „anders ist, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat“. Hobbys und eigene Interessen können bei der Partnersuche auch eine neue Quelle für Bekanntschaften sein. Und wer es alleine nicht schafft, sollte nicht zögern und sich Hilfe bei einer Partnervermittlung suchen. „Das Leben ist zu schön, um es nicht zu teilen“, erklärt Ingrid Mack.

