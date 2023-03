Wer schon einmal in Thailand war, der kann bestätigen: Die Garküchen und der Duft nach Jasminreis, Curry, Thaibasilikum und Zitronengras in den Straßen von Bangkok zum Beispiel sind Teil der thailändischen Kultur und vermitteln eine ganz besondere Lebensweise. Zum bekanntesten Nationalgericht Thailands wurde das beliebte Pad Thai in den 1930er-Jahren. Das unglaublich leckere Pfannengericht gibt es auch im knapp 8.600 Kilometer Luftlinie entfernten Berlin zu verkosten. Wir verraten, wo man ein echt gutes Pad Thai in Berlin essen kann.

Wer noch nie in einer der unzähligen Garküchen Thailands gegessen hat, hat definitiv etwas verpasst. Thailändisches Essen ist supergesund und wird immer frisch zubereitet. Deshalb erfreut es sich auch in Berlin höchster Beliebtheit. Sich die thailändische Küche nach Hause zu holen, ist dank der Asia-Shops, bei denen man gute Zutaten bekommt, glücklicherweise kein Ding der Unmöglichkeit mehr. Und auch die weit verbreiteten thailändischen Restaurants erfreuen sich in Berlin großer Beliebtheit. Sie bieten die Spezialitäten der thailändischen Küche oftmals nicht ganz so scharf an, wie es die Thailänder eigentlich essen. Der eigentliche Schärfegrad ist für den europäischen Gaumen nämlich eher nicht so gut zu ertragen.

Mindestens einmal täglich essen Thailänder Reis. Dazu viel frisches Gemüse, exotische Kräuter und Fleisch. Was es in Thailand noch an allen Ecken gibt, ist das Gericht „Pad Thai“. Das heißt so viel wie „pfannengerührtes thailändisches Gericht“. Klassisch besteht es aus gebratenen Reisnudeln, die mit einer Fischsauce, Eiern und Erdnüssen zubereitet werden. Das leckere Gericht gibt es mit Hühnchen, Garnelen oder vegetarisch. Mit mehr oder weniger Chili kann man den Schärfegrad selbst bestimmen.

Wo kann man in Berlin gutes Pad Thai essen?

Ein sehr gutes, authentisches Pad Thai bekommt man in Berlin zum Beispiel im „Krua Thai“. Das ist ein eher unscheinbares kleines Restaurant im Wedding, Luxemburger Str. 4. Zwei überaus nette Damen kochen und brutzeln dort ganz frische Speisen. Die Atmosphäre m Krua Thai erinnert sehr an die Garküchen in Thailand. Eine Ausflug dorthin lohnt sich zur Mittagspause, denn das Essen wird schnell zubereitet und schmeckt himmlisch! Das Pad Thai gibt es mit Huhn, Garnelen oder Tofu.

Etwas teurer und hipper, aber ebenso lecker, schmeckt das Pad Thai im „Good Time“ am Hausvogteiplatz 1. Das thailändische Restaurant bietet auch original scharfe Speisen an.

Ein weitere Tipp für diejenigen, die das leckere thailändische Nationalgericht probieren möchten, ist das Papaya in Friedrichshain, Krossener Straße 11. Das kleine Restaurant direkt am Boxhagener Platz bietet auch Außensitzplätze an, auf denen sich an warmen Tagen wunderbar das Berliner Stadtleben beobachten lässt.

Thailändische Köche in der Cicerostraße 49 in Charlottenburg haben sich ein wunderbares Pad Thai sogar über den Namen ihres Restaurants auf die Fahnen geschrieben. Im „Pad Thai Restaruant“ werden die gebratenen Reisudeln mit Sojasprossen, Eierstich, Erdnüssen, gerösteten Zwiebeln, Bananenblüten und Thai-Schnittlauch serviert. Lecker!

Wie wurde Pad Thai zum thailändischen Nationalgericht?

Pad Thai war nicht schon immer das Nationalgericht Thailands. Erst während des Zweiten Weltkrieges, als Thailand in einer schweren Krise steckte und der Reiskonsum reduziert werden sollte, erklärte der damalige Ministerpräsident Luang Phibul Songkhram das Gericht zum Nationalgericht. Der Hintergrund: Viele der gebrochenen Reiskörner konnten nicht zum Kochen verwendet werden. Wohl aber war es möglich, daraus Reismehl zu machen und dieses wiederum zu Reisnudeln zu verarbeiten. Heute ist Pad Thai eine der bekanntesten und beliebtesten thailändischen Spezialitäten.

Ein Rezept für zuhause

Eigentlich kann Pad Thai ziemlich einfach auch zuhause zubereitet werden. Ob mit Huhn, Garnelen oder vegetarisch, mit dünnen oder breiten Reisnudeln – entscheidend ist auch, eine wohlschmeckende Soße zuzubereiten, in der die Nudeln und die gewählten Zutaten gebraten werden. Ein gutes Rezept ist auf der Website thailandaktuell.com zu finden:

Zutaten für Pad Thai für zwei Personen



200g bis 250g Reisbandnudeln

etwa 100g Tofu

etwa 150g Hähnchenfleisch

Eine kleine Schüssel voll oder eine große Handvoll frische Sojasprossen

Optional 2 Esslöffel getrocknete Garnelen/Dried Shrimps

2 kleine Knoblauchzehen

1 kleinere rote Zwiebel

2 bis 3 Stengel Frühlingszwiebeln, oder noch besser Knoblauch-Schnittlauch

2 Eier

2 bis 3 Esslöffel Pflanzenöl

etwas Wasser

Zutaten für die Pad Thai Soße:

4 Esslöffel Tamarindensaft

2 bis 3 Esslöffel Zucker

2 Esslöffel Fischsauce

1 Teelöffel Salz

Zutaten, die zur Garnierung bzw. zum Nachwürzen auf den Teller gelegt werden:

2 Esslöffel gemahlene Erdnüsse

1 Limette

Chilipulver

etwas Zucker

Text: Sara Klinke