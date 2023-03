Während der siebenten Ausgabe des Forecast Festivals werden am 17. und 18. März gleich sechs Weltpremieren im Radialsystem gefeiert.

Das vom Land Berlin und der Europäischen Union geförderte Programm Forecast bietet Künstlern und kreativen Denkern aus der ganzen Welt die Möglichkeit, acht Monate lang mit erfahrenen Mentoren zusammenzuarbeiten, um ihre Projekte zu verwirklichen.

Am 17. und 18. März feiern nun die sechs auserwählten Künstler, Performer, Filmemacher und kreativen Denker gemeinsam mit ihren renommierten Mentoren die Weltpremieren ihrer Projekte im Berliner Radialsystem. Von Stand-up-Comedy, filmischer Recherche, Performance und Vokalexperimenten bis hin zu ungewohnten Zauberkunststücken reichen die Darbietungen der sechs Männer und Frauen, die sich in Wort, Bild, Ton und insbesondere mit dem Körper in einem begeisternden Austausch mit ihren Mentoren präsentieren.

Hier finden Sie einen Überblick über das Festivalprogramm.

Große Krisen

Das Physische, Haptische, Sinnliche ist eine Besonderheit dieses Forecast-Jahrgangs und sowohl aus einem postpandemischen Lebensgefühl wie auch als Antwort auf die großen Krisen unserer Gegenwart zu verstehen. Mehr denn je geht es diesmal um unmittelbare Begegnung.

Lesen Sie bitte auch Stomp feiert Jubiläum in Berlin

Forecast überschreitet die Grenzen und Genres, um Einblicke in kreative Produktionsprozesse zu geben und Raum für die Fragen zu schaffen, die eine nächste Generation von Vorreitern beschäftigen. Für jede Ausgabe wählt Forecast sechs Mentoren aus verschiedenen Disziplinen aus, die den ausgewählten Teilnehmern mit ihrem

Fachwissen bei der Konkretisierung und Umsetzung ihrer Projektideen zur Seite stehen.

Staatsministerin Claudia Roth, damals Bundestagsvizepräsidentin, 2020, über Forecast: „Dieses internationale Mentorenprogramm beweist einmal mehr, dass es sich lohnt, starke künstlerische Visionen zu fördern, nicht nur, weil damit der Grundstein für zukünftige Karrieren gelegt wird, sondern auch, weil sich Kreativität entfalten kann.“

Kontinuierlicher Austausch

Nach einer Arbeitswoche, in der die Forecast 7-Mentoren mit ihren nominierten Kandidaten intensiv zusammen gearbeitet hatten, erhielt das Publikum im dreitägigen Forecast Forum vom 15. bis 17. Juli vergangenen Jahres einen ersten Einblick in die fruchtbare Arbeit des Mentorship-Programms. Jeder Mentor hat nun ein Projekt ausgewählt, das er in den nächsten acht Monaten bis zu seinem Abschluss begleiten wird.

Lesen Sie bitte auch Der Grand Prix des Pasquale Aleardi

Zusätzlich zu ihrem kontinuierlichen Austausch wird sich jedes Mentor-Mentee-Tandem zu

einem verkürzten Arbeitsaufenthalt bei verschiedenen Partnerresidenzen in der ganzen Welt treffen. Die finalen sechs Produktionen werden jetzt Radialsystem präsentiert.

Text: Ulf Teichert/Redaktion