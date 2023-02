Wie wäre es im Sommer mit einem Trip nach Stockholm? Bei der Schwedischen Bahn SJ gibt es gerade Fahrten mit den Nachtzügen für nur 22 Euro.

Seit dem vergangenen Herbst bietet die Schwedische Bahn SJ einen Nachtzug zwischen Deutschland und Schweden an. Ab Hamburg ist man damit in knapp 14 Stunden in Stockholm. Ab April wird das Angebot auch auf Berlin ausgeweitet. Wer dann beispielsweise um 18.37 Uhr im Nachtzug Platz nimmt, ist am nächsten Morgen um 9.56 Uhr am Stockholmer Hauptbahnhof.

Günstige Zugtickets

Für genau diese Fahrten gibt es gerade günstige Tickets im Angebot. Für umgerechnet 22 Euro können Reisende einen Sitz- oder Liegeplatz in einem der Nachtzüge buchen (die Liegeplätze sind mit rund 35 Euro) etwas teurer. Die Nachtzüge bringen Berliner übrigens auch nach Malmö, Kopenhagen oder Oslo.

Etwas kostspieliger sind die Rückfahrten ab Stockholm. Wer einen günstigen Platz auf der Hinfahrt ergattert, kommt aber dennoch für 50 bis 110 Euro nach Stockholm und zurück. Jugendliche und Menschen unter 25 sowie Personen ab 65 erhalten zusätzliche Rabatte. Hier geht es zu den Zügen.

Text: kr/red