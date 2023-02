Es gibt viele Wege raus in die Welt: Mit dem Auto, per Schiff oder Flugzeug. Doch eine der schönsten bleibt der Zug. Das Netz von Nachtzügen in und durch Europa soll ausgebaut werden. Auch Berlinerinnen und Berliner profitieren davon.

Einer Fahrt mit dem Nachtzug wohnt eine besondere Romantik inne: Einfach einsteigen, wegschlummern oder die nächtlichen Landschaften an sich vorbeiziehen sehen und am nächsten Morgen an einem ganz anderen Ort in Europa ankommen.

Nachtzugnetz soll weiter ausgebaut werden

Romantisch, komfortabel und schön ist das zumindest dann, wenn alles reibungslos und ohne Komplikationen abläuft. Zudem schont es noch die Umwelt und lange Check-Ins bleiben einem auch noch erspart. Damit das noch häufiger der Fall ist und für noch mehr Reiseziele genutzt werden kann, soll das europäische Nachtzugnetz in den kommenden Jahren noch weiter ausgebaut werden.

Verschiedene Strecken von Berlin aus sind in Planung, schon im Bau oder vor kurzem an den Start gegangen. Eine Übersicht:

Berlin – Amsterdam – Brüssel

Mehrfach wurde es angekündigt, doch nun soll es wirklich möglich werden: Über Nacht von Berlin aus nach Amsterdam und weiter nach Brüssel. Ab Ende Mai dieses Jahres soll das gehen, das teilte der Betreiber European Sleeper vor wenigen Wochen mit. Weitere Routen sollen folgen.

Der Zug nach Amsterdam und Brüssel soll zunächst drei Mal pro Woche fahren. Ab Berlin soll der Zug dann immer sonntags, dienstags und donnerstags um 22.56 Uhr im Hauptbahnhof starten. Um 6:30 erreicht man schließlich Amsterdam, den Bahnhof in Brüssel erreicht man dann um 9:30 Uhr. Es gibt eine ganze Reihe von Zwischenstopps und auch Fahrräder können nach Anmeldung mitgenommen werden.

Der Ticketverkauf für das neue Ost-West-Ticket soll am 20. Februar beginnen, es werden verschiedene Komfortklassen angeboten, vom Sitzplatz bis hin zu Schlafwagons ist alles dabei.

Berlin – Stockholm

In Zukunft werden mehr Züge als bisher zwischen der Hauptstadt und Skandinavien rollen. Dies ist Teil eines EU-Projektes und beinhaltet ab dem Sommer 2023 auch mehr Nachtzüge, unter anderem von Berlin nach Stockholm in Schweden.

Dieser neue Nachtzug fährt unter andere auch über Kopenhagen in Dänemark. Details zu Preisen und Fahrtzeiten sind bislang nicht bekannt.

Berlin – Basel – Zürich

Der Nightjet von Berlin nach Zürich verkehrt 2023 als eigenständiger Zug. Bisher handelte es sich in Kooperation mit dem Nightjet Hambug-Zürich um einen gemeinsamen Stammzug, der in Hildesheim geflügelt wurde.

Neu in diesem Jahr ist beim Nightjet Berlin-Zürich der Halt in Leipzig und Naumburg (Saale),bevor es ohne Zwischenstopp direkt weiter nach Karlsruhe geht. Von dort aus nimmt der Nachtzug den gewohnten Weg über die Rheintalbahn via Baden-Baden, Offenburg, Freiburg nach Basel und weiter nach Zürich. Der Zug verlässt Berliner Hauptbahnhof immer um kurz vor 21 Uhr und erreicht Zürich um kurz nach 9 Uhr morgens.

Wen er weiter in den Süden zieht, sollte eher nach Nachtzügen ab München schauen. Von hier aus gibt es eine ganze Reihe von Verbindungen in den Süden Europas.

