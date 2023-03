Kunstschaffende und Gesellschaft zusammenbringen: Es hat funktioniert.

Die große Aktion „Kunst für Alle“ von Berliner Abendblatt und Berliner Rundfunk 91.4 hat uns und Sie, liebe Leserinnen und Leser, nun mehrere Monate begleitet. Fast 600 Künstler haben sich mit ihrem Werk bei „Kunst für Alle“ beworben, 60 davon wurden von einer professionellen Jury ausgewählt und den Abendblatt-Lesern sowie Berliner-Rundfunk-Hörern präsentiert. Beim wöchentlichen Voting zum Lieblingskunstwerk der Woche beteiligten sich Tausende Menschen. Wir konnten zwölf von ihnen glücklich machen, indem wir ihre Lieblingskunstwerke ankauften.

Reger Austausch

Eine von ihnen ist Sabine Kirchner. Sie stimmte in der letzten Abstimmungswoche für das Werk „Summer Swamp“ von Sylvia Seelmann und gewann bei der Auslosung prompt ihr Lieblingskunstwerk. Bei der Übergabe in unseren neuen Redaktionsräumen an der Müllerstraße im Wedding begegneten Künstlerin und Gewinnerin sich und kamen, zusammen mit „Kunst für Alle“-Kuratorin Ila Wingen, in regen Austausch. Dabei stellte sich heraus, dass Sabine Kirchner schon lange Fan der „Swamp“-Serie von Sylvia Seelmann ist.

Umso glücklicher sei sie nun, ein Original zu besitzen. „Ich finde dieses Bild einfach faszinierend und kann nicht einmal genau sagen, warum“, sagt sie. Genau dieser Austausch sei das Besondere an „Kunst für Alle“, sagt Ila Wingen. „Kunst ist etwas wert, sie öffnet Türen und Gedanken und bereichert das Leben. Das wieder ins Bewusstsein der Berliner zu rücken, wollten wir erreichen. Und es hat funktioniert.“ Wichtig war der Künstlerin auch, die oft fehlende Honorierung der Arbeit von Kunstschaffenden zum Thema zu machen. Bei „Kunst für Alle“ wurden die Bewerbungen der ausgewählten Künstler mit 200 Euro honoriert. „Das ist ein wichtiges Zeichen“, so Wingen.

Dank an alle

Schirmherr der Aktion ist Berlins Kultursentor Klaus Lederer. Er sagt: „Das war nicht nur eine große Freude und Ehre für mich. Diese tolle Aktion war für mich auch eine Art Kristallisationspunkt meiner Arbeit als Kultursenator: Zugänge und Teilhabe an Kunst und Kultur von Früh an zu erleichtern, möglich zu machen und auszuweiten – auf der einen Seite. Auf der anderen aber auch Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit zur Präsentation zu bieten bei gleichzeitiger finanzieller Unterstützung für ihre künstlerische Arbeit. Hier traf sich beides und es passte perfekt. Ich danke allen, die sich beteiligt habe, sehr herzlich.“

Das wollen auch wir tun: Danke an all diejenigen, die diese Aktion möglich gemacht haben. Das sind die Sponsoren LOTTO Berlin, die GASAG, die EGRO Mediengruppe und GRG – Die Gebäudereiniger. Danke an die Jurymitglieder Lisa Marei Schmidt, Hermann Noack, Stefanie Schweda, Ulf Teichert und Kuratorin Ila Wingen sowie an den Schirmherr Klaus Lederer. Und vielen Dank an Sie, liebe Leserinnen und Leser – für die tollen Gespräche, Treffen und Ihr positives Feedback.

Text: Sara Klinke