Kunst für Alle: Gewinnerin Sabine Kirchner ist schon lange Fan der „Swamp“-Serie von Sylvia Seelmann

Die große Aktion Kunst für Alle von Berliner Abendblatt und Berliner Rundfunk 91.4 bringt Künstler und die Berliner Gesellschaft zusammen.

So auch in dieser Woche wieder in unseren Redaktionsräumen in Berlin-Wedding. Dort trafen sich die Künstlerin Sylvia Seelmann und Sabine Kirchner. Sie hat im Rahmen von „Kunst für Alle“ das eingereichte Werk von Sylvia Seelmann gewonnen, für das sie abgestimmt hat.

Mit dabei war auch Künstlerin und die Jury-Vorsitzende Ila Wingen, die mit beiden über das Kunstwerk „Summer Swamp“ sprach. Unter anderem ging es um die Inspiration zu dem Bild und woher unsere Gewinnerin die Kunstwerke von Sylvia Seelmann bereits kennt.

Sascha Uhlig: Frau Kirchner, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Kunstwerks „Summer Swamp“. Doch das ist heute nicht ihre erste Begegnung, sie kannten Sylvia Seelmann bereits, oder?

Sabine Kirchner: Genau, ich war vor kurzem in ihrer Ausstellung in Frohnau im Künstlerhof. Dort habe ich einige ihrer „Swamps“-Bilder gesehen und bin davon immer wieder begeistert von diesen Farben, die mich anziehen wie ein Magnet.

„Mein Ausgangspunkt für das Bild war das Briesetal, eine Sumpflandschaft im Norden Berlins.“ Sylvia Seelmann

Ila Wingen: Ist es das erste Bild von Frau Seelmann für Sie?

Sabine Kirchner: Ja, ich hatte zwar bereits einen Kalender von ihr, aber kein großes Kunstwerk. Der Gewinn jetzt ist für mich eine riesengroße Freude. Ich habe nämlich schon lange mit dem Gedanken gespielt, auch eines ihrer Bilder zu kaufen. Ich dachte immer, irgendwann schlage ich zu, jetzt hat das Schicksal etwas nachgeholfen.

Ila Wingen: Sylvia, welche Gegend hat dich zu der „Swamp“-Serie inspiriert?

Sylvia Seelmann: Der Ausgangspunkt ist die „Briese“, die Sumpflandschaft im Norden Berlins bei Birkenwerder. Da bin ich immer wieder, auch zu allen Jahreszeiten, das ist eine große Inspiration. Aber ich verwandele diese dann eher zu universellen Urlandschaften, das könnte überall auf der Welt zu allen Zeiten sein. Die Landschaften verwandeln sich beim Malen.

Ila Wingen: Eine moderne Bildsprache, die es dennoch erlaubt, sich zurückzulehnen.

Sabine Kirchner: Ja, und ich sehe immer wieder etwa neues darin, das gefällt mir. Ich kann gar nicht genau sagen, warum ich das Bild so mag. Aber unter anderem sind es natürlich diese fluoreszierende Farben, dieses satte Grün auf dem Wasser, das finde ich fantastisch, aber es ist das Ganze. Auch die rötlichen Baumstämme finde ich genial. Es ist realistisch und unrealistisch für mich zugleich, das ist sehr faszinierend.

Sascha Uhlig: Wissen Sie schon, wo das Bild hängen wird?

Sabine Kirchner: Ja, ich habe mir schon einen Platz ausgesucht, nur mein Partner weiß noch nichts von seinem Glück. Das wird eine Überraschung!

Wir bedanken uns herzlich bei folgenden Unternehmen, die die Aktion „Kunst für Alle“ unterstützen: LOTTO Berlin, GASAG, GRG-Die Gebäudereiniger und die EGRO Mediengruppe.

Interview und Fotos: Ila Wingen & Sascha Uhlig