Am 26. März steht bereits die zweite Wahl in diesem Jahr an. Berliner können dann über den Volksentscheid „Berlin 2030 Klimaneutral“ abstimmen. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf sucht noch nach freiwilligen Wahlhelfern.

Nur wenige Wochen nach der Wiederholungswahl werden Berliner wieder an die Wahlurnen gerufen. Am 26. März können sie über einen Gesetzesentwurf der Initiative Klimaneustart Berlin abstimmen. Bei einem erfolgreichen Entscheid wäre die Berliner Regierung verpflichtet, die Senkung der Treibhausgas-Emissionen bis 2030 massiv voranzutreiben.

Wahlhelfer gesucht

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf sucht für die Durchführung des Volksentscheids noch engagierte Wahlhelfer als Wahlvorsteher. Besondere Vorkenntnisse werden nicht benötigt, Interessierte müssen lediglich wahlberechtigt sein. „Falls Sie schon immer Interesse daran hatten zu erfahren, wie eine Wahl ,hinter der Wahlurne‘ abläuft, dann melden Sie sich als Wahlhelferin oder Wahlhelfer. Der Einsatz wird Ihnen mit einem Erfrischungsgeld vergütet. Wir freuen uns auf Ihre Meldung“, so Stadtrat Arne Herz. Wer Interesse hat, kann sich auf der Bezirksamtsseite anmelden.

Für die Tätigkeit als Wahlhelfer erhalten die Freiwilligen ein Erfrischungsgeld von 120 Euro. In den vergangenen Jahren wares es in der Regel 35 bis 60 Euro. Bei der Wiederholungswahl erhielten Helfer 240 Euro.

Text: red/kr